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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر والأوقاف ينظمان قافلة دعوية بشمال سيناء للتوعية

صدى البلد

تقوم قافلة دعوية من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بزيارة محافظة شمال سيناء، لأداء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة، وذلك تحت رعاية الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 


وقال الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء - في تصريح - إن القافلة الدعوية تضم 10 من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بواقع 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء وزارة الأوقاف ، موضحا أن علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف سيقومون بخطبة الجمعة في 10 مساجد كبري بمدينة العريش لافتا إلى أن عنوان خطبة الجمعة "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون".

 


وعلى صعيد آخر - أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء إعدام كمية من الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي بالشيخ زويد.

 


وذكرت المديرية - فى بيان - أنه بناءا على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين. 

 


وأضاف البيان انه تم ضبط كمية من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية والغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم إعدامها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
 

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