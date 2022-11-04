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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد الحب.. هذه الهدايا تناسب مواليد برج العقرب

برج العقرب
برج العقرب

يوافق عيد ميلاد أشخاص برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر، ما يدفع العديد من المقربين منهم يرغبون في معرفة الهدايا المحببة لهم، لذلك سنعرف صفات ومميزات برج العقرب في السطور التالية.

 

فهو يتصف بالإخلاص والرقة والمحبة ويراعي شعور الآخرين وينتقي كلماته لكي لا يجرحهم، وتستمر علاقاته بالآخرين وتتوثق بهم، يتميز أيضا بأنه يعرف ما يريد من الحياة، ويحرص على إتمام الأمور والوصول إلى هدفه، ومولود العقرب انسان شجاع ومثابر لا يخاف العقبات.


من مميزاته أيضا أنه يلتزم بمبادئه مهما كلّف الأمر، ولا يتراجع عن فعل أو موقف يؤمن أنه الصحيح، كما أنه شخص إيجابي في الأغلب يريد الشخص أن يقدم هدايا مميزة تجعله مختلف عن باقي الأشخاص، ولأن برج العقرب مميز، فيمكنك أن تقدم له أرقى الصيحات الخاصة بالموضة في الملابس والتي تزيد من جماله وفخامته، ويريد أن يجعل في صورة المتألق والجذاب بشكل دائم.


لذلك يمكنك التعرف على هدايا  برج العقرب والتى تتميز بالبساطة والتى تتناسب  مع عيد الحب المصري ، وفقا لموقع pinkvilla.

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هدايا امرأة العقرب

تتميز امرأة العقرب بشخصيتها القوية والجذابة، تحب امرأة برج العقرب العديد من المفاجآت والهدايا التي يقدمها لها شريكها. 

فهي لا تتقيد المرأة العقرب بنوع معيّن من الهدايا  تحب التجديد والتنوع فهي كالتالي:

 

تفضل نساء العقرب المجوهرات الذهبية أو فستان يتميز بالأناقة والجاذبية .
والكتب الرومانسية والروايات ، او نزهه رومانسيه

وتفضل العطور والمكياج الباهظ الثمن وخاصة أحمر الشفاه  ، لذا يمكنك إعطائهن زجاجة عطر وأحمر شفاه أحمر من ماركة عالمية.

تحب الملابس الكلاسيكية وخاصة اللون الأحمر واللون الأسود .

  تحب امرأة العقرب ارتداء الأزياء الفاخرة، والملابس المميزة والكلاسيكية .

يجب مراعاة الألوان التي تفضلها وعلى رأسها اللون الأسود.

 

هدايا لرجل برج العقرب

رجل العقرب، يتصف بأنه ذو شخصية حادة وجادة في نفس الوقت، لمنه لطيف وحنون للغاية، فلذلك فإنه يفضل الهدايا البسيطة والغير مكلفة، ومنها الهدايا الأتية:


فهو يفضل أن تقدم له هدايا ذو قيمة ومعنى وفائدة، مثل كتاب معين لكاتب معين ومفضل له، أو رواية يريد أن يقرأها ويستفاد منها في حياته أو في الجانب المهني الخاص به.

يمكن تقديم له نضارة شمس ذو ماركة عالمية،ومعها نوع العطر المناسب لهذا الشخص  أيضا يمكنك شراء حذاء رياضي.

يمكنك إحضار تي شيرت خاص باللاعب المفضل له، أو إحضار له تذكرة خاصة بالمباراة التي يحبها.

ساعة يد انيقه أو قميص خاص بالمناسبات، وممكن حزام ومحفظة من الجلد الطبيعي

ميدالية فضية ، سماعة Airpords

فكرة اكسسوار العربية فكرة جذابه لرجل العقرب ،مثل التفكير فى كاسيت جديد او اكسسوار شيك للتابلوة، فرش للعربية يكون شكله أنيق .

والعديد من الهدايا، فهذا البرج لا يحصر بين هدايا معينة، وتعتبر هذه من مزايا هذا البرج.

العقرب برج العقرب عيد الحب مميزات برج العقرب عيد الحب المصري

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