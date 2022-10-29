أطعمة صحية أفضل لمرضى السكر .. احرص على تناولها باستمرار

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تتطلب العناية الجيدة والاهتمام الخاص فى الطعام والحرص فى تناول كميات مناسبه ، لذلك التحكم فى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لمنع المضاعفات، كما يُعد نوع الطعام الذي يتناوله مريض السكر من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى السكر ، لان بعض أنواع الأكل قد تُسبب ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، مما يمثل خطرا كبيرا على حياة المريض لمنع تفاقم حالتهم الصحية والحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم .

إليك أفضل الاطعمة الصحية لمرضى السكري كما قدمها موقع Health Line المختص بالشئون الصحية

الفاصوليا:

غنية بالبروتينات والالياف والمعادن كالمغنيسيوم والبوتاسيوم وبالتالي تسيطر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري كما تخفض مخاطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

الفول الأخضر "الحيراتي"

يوصي خبراء التغذية بتناول الفول الأخضر "الحيراتي" لمرضى السكري بين الوجبات، لأنه يساعد على استقرار سكر الدم إضافًة إلى زيادة فرص الشبع، يحتوي الفول على قيمة غذائية عالية:



الأسماك

لا يرتبط استهلاك الأسماك وتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، ولكن تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن الأسماك تحتوي على نسبة عالية من البروتينات وفيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين حساسية الأنسولين وبالتالي تحسين حالة مرضى السكري وتقلل من فرص إصاباتهم بالمضاعفات.

القرنفل

وفقًا لدراسة علمية، يقلل القرنفل بشكل كبير من نسبة الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبة الغذائية، ويخفض مستويات الكوليسترول ويمنع أيضًا تلف خلايا البنكرياس والكلى من التلف التأكسدي الضار.



الفروالة

وتحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي ثبت أنها تقلل الكوليسترول وتحسن مستويات السكر في الدم ، كما تقلل احتمالية رفع نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواه العالي من الألياف.

التمر المجدول

يعد من أفضل أنواع البلح لأنه يحتوي على سكريات طبيعية فضلًا عن نسبة قليلة من المؤشر الجلايسيمي، هو مؤشر نسبة سكر الدم بعد تناول الأطعمة، كما وجدت الأبحاث التي أجريت على تمر المجدول أنه يحافظ على مستويات سكر الدم، حيث تحتوي ثمرة من التمر المجدول كبيرة الحجم على 55 سعرًا حراريًا و15 جرامًا من الكربوهيدرات و1.5 جرامًا من الألياف الغذائية.



الخضروات الورقية الداكنة

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على فيتامين (سي) ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب…وهذه الخضار منخفضة أيضا في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها خيارا جيدا للتحكم في مستويات السكر في الدم والوزن.

المكسرات

يمكن لمرضى السكري تناول مزيج من المكسرات، بحيث تتضمن الوجبة ربع أو نصف كوب على الأكثر، لأنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية فضلًا عن انخفاض محتواها من الكربوهيدرات.



مشتقات الألبان

ومنها الحليب والزبادي خالي الدسم، وتعتبر مشتقات الالبان من الاطعمة الصحية التي يجب تناولها كونها تخفض مخاطر الاصابة بالسكري كما تحافظ على نسبة مستقرة من السكر في الدم.

الفشار

يمتاز الفشار بكونه أحد الأطباق الجانبية المفيدة لصحة الجسم، إلا أنه مفيد أيضًا لمرضى السكري حيث يوفر 3 أكواب من الفشار و100 سعرًا حراريًا.

الزنجبيل

من المعروف على نطاق واسع أن الزنجبيل يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية ويوفر الدفء للجسم.

ووفقًا لدراسة علمية، يمكن أن يساعد الزنجبيل بشكل كبير في خفض مستويات الجلوكوز في الدم بسبب آثاره المضادة للأكسدة والكوليسترول والسكري، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري.



الأرز البني، أو الشوفان، أو الدقيق الكامل، عوضًا عن الدقيق الأبيض والأرز.

صدور الدجاج لأن نسبة الدهون بها أقل.

زيت الزيتون أو زيت جوز الهند فهي تُعد دهون صحية.

البصل والباذنجان ، الفلفل الملون والجزر والأفوكادو.