عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

منتجات فرد الشعر 
منتجات فرد الشعر 

في تطور جديد بعد نشر دراسة أمريكية تربط بين استخدام مواد كيمياوية في فرد الشعر وبين الإصابة بسرطان الرحم، قامت  سيدة  أمريكية برفع دعوى قضائية ضد مجموعة “لوريال” لمستحضرات التجميل، لأنها  استخدمت منتجاتها التي تحتوي علي مواد  كيميائية لتنعيم الشعر تسببت في إصابتها بسرطان الرحم.
هذه السيدة تدعي  جيني ميتشل وقالت في الدعوى المدنية، إنها استخدمت هذه المنتجات لأكثر من 20 عاما قبل أن تصاب بسرطان الرحم ، الأمر الذي تطلب منها إجراء عملية استئصال كامل للرحم... واستندت هذه السيدة في دعواها  على الدراسة الجديدة  التي أجرتها معاهد الصحة الأمريكية والتي ربطت استخدام منتجات كيماوية لفرد الشعر بسرطان الرحم.

وتسعى هذه القضية المرفوعة، للحصول على تعويضات من الفرع الأمريكي لعملاق مستحضرات التجميل الفرنسي لوريال، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وقال المحامي الخاص بهذه السيدة  في بيان له  :”سنكتشف بلا شك أن قضية ميتشل المأسوية هي واحدة من حالات كثيرة خدعت فيها الشركات النساء السود بقوة لزيادة أرباحها”.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة الأمريكية أكدت أن الإصابة بسرطان الرحم يتضاعف لدى النساء الذين  يستخدمون هذه المنتجات المحتوية علي مواد كيماوية  بشكل متكرر، بمعدل أكثر من أربع مرات في السنة.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان بأمريكا وقالت ان أكثر من 33 ألف امرأة أميركية، تمت متابعتهن لمدة 11عاماً، وأصيبت 378 منهن بسرطان الرحم ,و أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم بلغت 1.64 في المائة لدى النساء اللواتي لم يسبق أن استخدمن منتجات فرد الشعر، في حين تبلغ النسبة 4.05 في المائة بين اللواتي يستخدمنها بانتظام.
و أشارت الدراسة  إلى أن مواد كيميائية عديدة تُستخدَم بشكل متكررة يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي «البارابين» و«البيسفينول أ» و«الفورمالديهايد».

الشعر فرد الشعر مواد كيمياوية سرطان الرحم مستحضرات التجميل الصحة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

احذر بعد رؤية القطط في المنام| ماذا يحدث لك؟

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

جريمة في حقهم… 10 أضرار نفسية تنتج عن زواج الأطفال

علاج القلب المكسور.. خطوات خرافية للتخلص من الحب السابق

علامات غير متوقعة للتفرقة بين سرطان الثدي والكيس الدهني

لاستعادة السعادة .. 13خطوة لتجديد الحب بين الأزواج

دراسة تنصح بالمكياج البسيط لسبب غير متوقع.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 28-10-2022

وش السعد.. هزاع بن زايد تميمة حظ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

محشوة بالمتفجرات.. إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

روى نكتة مثيرة للجدل.. بوتين يسخر من وضع ألمانيا بدون الغاز الروسي

انتش واجري.. عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

أحمد صالح لـ صدى البلد: قمة الأهلي والزمالك 50-50.. تصريح كولر لم يعجبني.. وأرفض اعتزال شيكابالا| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو جديد.. ميريهان حسين تظهر بإطلالة غير تقليدية في عيد ميلادها| شاهد

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ