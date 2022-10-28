تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

في تطور جديد بعد نشر دراسة أمريكية تربط بين استخدام مواد كيمياوية في فرد الشعر وبين الإصابة بسرطان الرحم، قامت سيدة أمريكية برفع دعوى قضائية ضد مجموعة “لوريال” لمستحضرات التجميل، لأنها استخدمت منتجاتها التي تحتوي علي مواد كيميائية لتنعيم الشعر تسببت في إصابتها بسرطان الرحم.

هذه السيدة تدعي جيني ميتشل وقالت في الدعوى المدنية، إنها استخدمت هذه المنتجات لأكثر من 20 عاما قبل أن تصاب بسرطان الرحم ، الأمر الذي تطلب منها إجراء عملية استئصال كامل للرحم... واستندت هذه السيدة في دعواها على الدراسة الجديدة التي أجرتها معاهد الصحة الأمريكية والتي ربطت استخدام منتجات كيماوية لفرد الشعر بسرطان الرحم.

وتسعى هذه القضية المرفوعة، للحصول على تعويضات من الفرع الأمريكي لعملاق مستحضرات التجميل الفرنسي لوريال، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وقال المحامي الخاص بهذه السيدة في بيان له :”سنكتشف بلا شك أن قضية ميتشل المأسوية هي واحدة من حالات كثيرة خدعت فيها الشركات النساء السود بقوة لزيادة أرباحها”.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة الأمريكية أكدت أن الإصابة بسرطان الرحم يتضاعف لدى النساء الذين يستخدمون هذه المنتجات المحتوية علي مواد كيماوية بشكل متكرر، بمعدل أكثر من أربع مرات في السنة.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان بأمريكا وقالت ان أكثر من 33 ألف امرأة أميركية، تمت متابعتهن لمدة 11عاماً، وأصيبت 378 منهن بسرطان الرحم ,و أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم بلغت 1.64 في المائة لدى النساء اللواتي لم يسبق أن استخدمن منتجات فرد الشعر، في حين تبلغ النسبة 4.05 في المائة بين اللواتي يستخدمنها بانتظام.

و أشارت الدراسة إلى أن مواد كيميائية عديدة تُستخدَم بشكل متكررة يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي «البارابين» و«البيسفينول أ» و«الفورمالديهايد».