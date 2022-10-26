نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

استحوذت الألعاب الإلكترونية على عقول الأطفال، وسيطرت على كل تصرفاتهم، وأصبحت في أيدي جميع الأطفال في مختلف الأعمار لأن الآباء والأمهات يرتكبون أخطاء كارثية بتركهم لأبنائهم يلهون في هذه الألعاب ويضيعون اوقات كتيرة فيها ، لانهم يرون أن أسهل وسيلة لإلهاء الأطفال هى منحهم هذه الألعاب الإلكترونية ، دون ان يدركوا خطورة ما يفعلون تجاه أبناءهم فهم يقتلون ابناءهم بالبطئ ،لان تلك الألعاب أصبحت جزء لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية للأطفال دون العلم بخطورتها والآثار السلبية هذه الألعاب الإلكترونية.. وفقا لموقع WebMD هناك العديد من الآثار السلبية الخطيرة لألعاب الفيديو الإلكترونية على الطفل وهي كالتالي :



⁃ الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى السلوك العنيف والعدائي وغير الاجتماعي .

⁃ تفاقم الضرر والمشكلة فى حالة إذا كان الطفل يقضي ساعات طويلة مع هذه الالعاب نتيجة لذلك فإن الطفل سوف يتعرض لإدمان مثل تلك الألعاب وسوف يترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية.

⁃ تساهم هذه الألعاب بسبب شدة التركيز فيها والنظر إليها كثيراً على إجهاد العينين مما قد يؤثر بأضرار على المستوى البعيد كقصر النظر وضعف النظر.

⁃ الجلوس الخاطئ والانحناء أمام الشاشات يتسبب في حدوث آلام في الرقبة والعمود الفقري، إلى جانب حدوث السمنة التي تضغط على العظام والأوتار ، قلة الحركة وزيادة الوزن.

-الأرق ومشاكل في النوم .. فالتعرض الطويل للشاشات التي تعرض الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى مشاكل في النوم، فمشاهدتها ليلًا ونهاراً وانخفاض معدل النوم وضعف جودة النوم بالإضافة إلى الأفكار العدوانية والسلوكيات السيئة .



⁃ مشاكل في الانتباه والتركيز حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الألعاب الإلكترونية تكون أكثر ضررًا لمن هم أقل من 21 عامًا ويمكن أن تغير بنية الدماغ ، وفي دراسة اخري أن ممارسة ألعاب الفيديو الزائدة يغيّر وظائف المخ، مما يتسبب في انخفاض الأداء الدراسي.

– الإصابة بخمول الدماغ واجهاده ، ضعف الذاكرة الطويلة المدى .

⁃ إصابة الأطفال بالتوحد وأظهرت الأبحاث أن الاستخدام المكثف لألعاب الفيديو يمكن أن يؤثر على النمو الاجتماعي للطفل، بسبب العزلة التي يفرضها الأطفال على أنفسهم؛ للحصول على مزيد من الوقت للعب اصابة الطفل بالتوحد والعزلة ، وصعوبة التواصل مع المجتمع .

- الإصابة بالتوتر والاكتئاب .. حيث يؤدي الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية إلى زيادة شعور مستخدمها بالقلق والاكتئاب والغضب والعنف ، لذلك تزداد شعوره بعصبية شديدة وتعرضه لنوبات شديدة من القلق والتوتر في حياتهم العملية والشخصية وأصابتهم بالانطواء .

⁃ قضاء وقت طويل في هذه الألعاب يمكن أن يؤدي إلى ضعف المهارات التأثير في الذاكرة اللفظية.

نصائح للآباء والأمهات:



يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على الاستمتاع بألعاب الفيديو هذه بشكل مناسب وتجنب المشاكل عن طريق تجنب ألعاب الفيديو في الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، كما يمكنهم التحقق من تصنيفات الألعاب المختلفة ، وذلك لتحديد الألعاب المناسبة في المحتوى ومستوى التطوير .



وتحديد فترة زمنية محددة للعب ، بعد الانتهاء من الواجبات المنزلية ، كما يجب تشجيع المشاركة في الأنشطة الأخرى وخاصة الأنشطة البدنية .



على الآباء أن يقوموا مراقبة التفاعلات عبر الإنترنت وتحذير الأطفال من المخاطر المحتملة لجهات اتصال الإنترنت أثناء ممارسة الألعاب عبر الإنترنت .