لاستعادة السعادة .. 13خطوة لتجديد الحب بين الأزواج

حلوة البديات.. اغنية شهيرة للمطرب عمرو دياب ، تشير إلي أن اي شيء في بداياته يكون جميلا وهادئ وبلا مشكلات ، هكذا الحال في الزواج حيث تبدأ الحياة الزوجية في البدايات بمشاعر الحب الفيّاضة والشعور بالحنان والمودة بين الزوجين، ولكن مع مرور الوقت وكثرة المسئوليات وكثرة الأعباء على الطرفين قد يتأثر الحب، ويسود الصمت والملل والفتور في علاقتهما، ومن ثم تبدأ العلاقة الزوجية في الانهيار التدريجي ، لذلك الاهتمام بتجديد مشاعر الحب بين الزوجين من الأمور الهامة والضرورية التي تمنحهم حياة مستقرة وسعيدة .

وفقا لموقع "غوفيمنين" الألماني فان هناك مجموعة من الخطوات الهامة للحفاظ علي الحب بين الأزواج وتجديد المشاعر الايجابية بينهما من حين لآخر للقضاء علي الملل والفتور وهي :-



تجديد الذكريات المشتركة..

تجديد الذكريات المشتركة التي تربطكم ببعضكم اكثر والاستعداد للمناسبات مثل عيد الزواج، أو أعياد الميلاد، أو أي أيام ومناسبات جميلة و هامة في حياتكم والاحتفال بها يمنحكم فرصة فى حياة صحية سليمة.

بذل الجهد

الاستسلام للملل الزوجي يعرض العلاقة كلها إلى الجمود وربما إلى الانهيار، لذا يجب بذل أكبر قدر من الجهد لتجديد روح الحيوية في العلاقة.

المساحات المشتركة

محاولة تعزيز مساحة الاهتمامات المشتركة وإظهار التقدير لشريك الحياة في اهتماماته الخاصة.

الضحك وروح الفكاهة

الضحك والابتسامة من أكثر ما يخفف أعباء وتحديات الحياة، فروح الفكاهة مع شريك الحياة يكسر من ضغوط الحياة ، لذا فإن المشاركة في الأشياء التى يحبونها سويا بين الحين والآخر من شأنها تجديد حيوية العلاقة.

قضاء وقت رومانسي

من حين لآخر يجب الإعداد لقضاء وقت رومانسي معًا ، للقضاء على روتين الحياة بعض الشيء، ولا يشترط السفر يمكن الذهاب الى مكان هادئ لقضاء الوقت سويا لتجديد مشاعر الحب



تحسين التواصل

التواصل بين الزوجين من أسس العلاقة الزوجية الناجحة، لأنه يزيد من عمق الروابط بينهما، لهذا إذا كنت تشعر بابتعادك عن زوجتك وانهيار علاقتك الزوجية، ينبغي لك اعادة تحسين التواصل

تبادل الهدايا

تعبّر الهدية عن الاحترام والحب، لهذا تبادلك وإعطاؤك الهدايا لزوجتك من تجديد العلاقة الزوجية



الاستماع للطرف الآخر..

الحرص دائمًا على الاستماع للطرف الآخر لفهمه والتحدث معه لتطوير العلاقة بينهما والحفاظ على الشغف والحب تجاه زوجكِ مجددا .



الغيرة المعتدلة

⁃ إظهار مشاعر الغيرة المعتدلة للشريك لأنها دليل على الحب وفيها تجديد لمشاعر الحب بين الزوجين ، والابتعاد عن الغيرة المبالغ فيها لانها تهدم العلاقة

التفاهم والانسجام

⁃ التفاهم يحقق الإنسجام ويعمل على تجديد مشاعر الحب بين الزوجين، لأنه يخلق بيئة هادئة ينعم فيها طرفي الحياة الزوجية بالهدوء وراحة البال، وتساعدهما على تجديد مشاعرهما

الرومانسية المفرطة

⁃ لا يفضل أن تكون الرومانسية مفرطة بينكما بل يكفي أن تكون في المعدل الطبيعي حتى تحقق التناغم بينك وبين زوجتك وتقضي على الملل وضغوطات الحياة ومشكلاتها.

تجديد مشاعر الحب

⁃ الإهتمام بتجديد مشاعر الحب علاقة قوية بين الزوجين وعدم الاستهانه بها .



بناء الثقة

- الحرص على تعامل الأزواج على بناء الثقه بين العلاقه الزوجيه ومنح الشعور بالامان والثقه والاطمئنان وعدم الثقه ستصبح علاقتكم ببعضكم أفضل بكثير.