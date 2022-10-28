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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر بعد رؤية القطط في المنام| ماذا يحدث لك؟

احذر بعد رؤية القطط
احذر بعد رؤية القطط في المنأم| ماذا يحدث لك؟

رؤية القطط في المنام .. حلم يتكرر كثيرا مع عدد كبير من الأشخاص، ويختلف  تفسيره من شخص لآخر على حسب الأحداث الواقعة بالرؤيا وحياة الرائي الشخصية وتختلف سواء كان رجل او امرأة .. ويختلف على حسب حالة القطة وشكلها ولونها.. فـ القطط من الحيوانات الأليفة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ورؤيتها في المنام لها تفسيرات عديدة  نحاول أن نقدم لكم  معظمها..

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⁃ إذا رأيت قطة بيضاء في المنام وكانت تلك القطة تحاول جذب انتباهك للاهتمام بها، فتلك الرؤية تدل على أن صاحب المنام بحاجة شديدة إلى الحب والعاطفة والحنان، الذي يفتقدهم في الواقع .

⁃ إذا شاهدت فتاة قطة بيضاء شديدة الجمال في المنام فهذا يدل على أن تلك الفتاة تحب شخص بشدة وتريد الزواج منه إلا أن هذا الشخص مخادع ولا يحبها.
⁃ إذا رأي احد قطة بيضاء في المنام وكانت تلك القطة يبدو عليها الغضب والعنف، فتلك الرؤيا تدل على انعكاس حالة الرائي من الحزن الذي يمر به، حيث أن تلك الشخص يرفض بشدة العجز الذي يجعله غير قادر على تحقيق طموحاته.
⁃ وإذا رأي احد في منامه عددا من القطط وكانت تلك القطط صغيرة وملونة وجميلة فتلك بشرة خير له تدل على أن هذا الشخص سوف يحقق العديد من النجاحات في حياته وسوف يحصل على التوفيق في الحياة بشكل عام على المستوي العلمي والعملي.

⁃ إذا شاهد الرائي في منامه القطة وهي تلد قططاً صغيرة فتلك الرؤية غير مستحبة ، وتدل على أنها هناك سحر شرير مسيطر على صاحب الرؤية يجب أن يتغلب عليه بالتقرب لله عز وجل والرؤية وسماع الرؤية الشرعية…في تفسير آخر إذا شاهد صاحب الرؤية القطة تلد في المنام، فذلك يدل على كثرة المشاكل التي يعاني منها الرائي في الواقع.

-إذا رأت المرأة المتزوجة أن هناك قطط كثيرة على فراشها في المنام فهذا يشير إلى المشاكل الزوجية بسبب خيانة زوجها  لها.

⁃ رؤية القطط الميتة في الحلم للمرأة المتزوجة تشير انتصارها على الأعداء وانتهاء المشاكل التي كانت تعاني منها هذه المرأة وانتهاء الحزن وتفريج الكرب. 
⁃ عضة القطة في الحلم للمرأة المتزوجة تشير إلى وجود صديقة قريبة منها تحاول خداعها والتسبب لها بالأذى
⁃ عضة قطة بنية في الحلم للمتزوجة تدل على إصابتها بالحسد والسحر من أشخاص مقربين لها. 
⁃ إذا رأت المرأة المتزوجة أن هناك قطة قامت بعضها من يدها في المنام فهذا يشير إلى حصولها على مال كثير من مصدر غير شرعي. 
⁃ إذا رأت المتزوجة في الحلم أن هناك قطة قامت بعض زوجها فهذا يدل على تعرض زوجها لضائقة مالية ومعاناته من الديون واشتداد الكرب. 
⁃ رؤية عضة القطة في القدم للمرأة المتزوجة في المنام تشير إلى المشاكل الزوجية التي تعاني منها والتي قد تؤدي إلى الانفصال. 
⁃ إذا رأت المرأة المتزوجة القطة في المنام وكانت تشعر بالخوف منها فهذا يشير إلى إصابتها بمرض. 
⁃ إذا رأت المرأة المتزوجة قطة شقراء في حلمها فهذا يشير إلى وجود أشخاص يكيدون لها وهذا الرؤيا تكوم بمثابة تحذير لها .


⁃ إذا رأت الفتاة المخطوبة القطط في منامها فهذا يشير إلى أشخاص يحقدون عليها بسبب خطبتها. 
⁃ رؤية شجار القطط في الحلم للفتاة العزباء تشير إلى الخلافات التي تعاني منها مع أصدقائها. 
⁃ إذا رأت الفتاة العزباء قط في المنام فهذا يشير إلى الشخص التي على علاقة به وتشير الرؤيا إلى صفاته السيئة مثل الخيانة. 
⁃ إذا رأت الفتاة العزباء في المنام أن هناك قطة تنظر لها بخبث فهذا يشير إلى وجود امرأة في حياة هذه الفتاة تحاول خداعه

⁃ إن الرجل المتزوج في رؤياه للقطط تفسيرات مختلفة، وهي كالتالي:
إذا رأى المتزوج أنه يعمل على إبعاد القطط في المنام عنه فإن هذا يدل على أن مشكلاته في العمل سوف تنتهي بإذن الله تعالى.
كما أن في تفسير حلم القطة البيضاء للرجل المتزوج وخاصة إذا كان يحضنها، فهذا يدل على احتوائه لزوجته، وأنه رجل طيب لا يجعل بيته يحتاج إلى أي شيء من الحنان والدفء.

وإذا رأى الرجل المتزوج قطة جميلة تشرب من الماء، فإن هذا يدل على أن زوجته سوف تحمل بإذن الله تعالى.

وإذا رأى الرجل قطة تأكل في بيته فإن هذا يدل على أن هذا الرجل من أهل الكرم والخير، وأن الله سبحانه وتعالى سيزيده من الخير رزقًا وفيرًا.
أما عن رؤيا الرجل المتزوج بأنه معجب بقطة تمر عابرةً، فهذا يدل على أن الرجل من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى.
 

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