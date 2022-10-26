جريمة في حقهم… 10 أضرار نفسية تنتج عن زواج الأطفال

زواج الأطفال .. جريمة في حق الطفولة، انتهاك واضح لبراءة الأطفال، من وقت لآخر تظهر فيديوهات أو صور لحالات أطفال صغار لم يتجاوزوا السن القانوني، ويظهرون وهم يحتفلون بخطوبتهم أو زواجهم، وهم لازالوا أطفالا صغار، هذه الحالات تثير استياء وغضب كبير في المجتمع وعلي مواقع التواصل، فور ظهورها ، لكن المجلس القومي للأمومة والطفولة يحارب بكل قوة هذه الوقائع ، لما لها من تأثيرات كبيرة علي المجتمع وعلي الأطفال أنفسهم.



الإحصائيات والأرقام وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر دراسة ديموغرافية موثقة اكد أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى نسبة، خاصة في فئة الفتيات، بينما تقل الظاهرة في المحافظات الحدودية.

هناك فيديوهات كثيرة لحفلات خطوبة أو زواج لأطفال صغار لم يتجاوزوا السن القانوني انتشرت بشكل كبير علي السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية نرصد بعضها :

في سوهاج أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ فترة ، زواج طفلين، لم يبلغا السن القانونية، وذلك قبل خروج الطفلة العروس من الكوافير.

بعد تلقي بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد قيام والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، و على الفور قام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الكارثة

وفي محافظة القليوبية قد أقام مواطن منذ فترة حفلاً لخطوبة ابنه زين تلميذ بالصف الثاني الابتدائي عمره 7 سنوات، وابنة عمه فريدة التي لم تلتحق بالتعليم بعد وعمرها 4 سنوات، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه، وأحال النائب العام أهالي العروسين للتحقيق.

في كفر الشيخ ، حيث تداول علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلي “فارس وندى” يظهر خطوبة هذين الطفلين وهما بالصف الثالث الإعدادي، يبلغان من العمر 15 عاما، فى محافظة كفر الشيخ، وقيامهما بالرقص مع بعضهما البعض خلال حفل الخطوبة، الذى أقيم لهما بمدينة دسوق.. انتفض المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأخذ التعهد اللازم على أسرتيهما لعدم إتمام تلك الزيجة قبل بلوغ السن القانونية.

وفي الدقهلية ورد بلاغ للمجلس القومى للطفولة والأمومة، يفيد بزواج طفلين ، العريس يبلغ من العمر 12 عامًا بالصف الأول الإعدادي، والعروس 10 أعوام بالصف الخامس الابتدائي ، تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل، وتم أخذ إقرار على أولياء الأمور بتعهدهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ الطفلين السن القانونى.

وفي محافظة بني سويف تم تداول صورا لطالبين بالصف الثاني الثانوي أثناء الاحتفال وسط زملائهما وعائلتهما، داخل قاعة أفراح بالمدينة.. إلا ان والد الفتى نفي كونها حفل زفاف, وانما فقط قراءة فاتحة وتقديم الشبكة لعروسته وابنة خالته, في حفل عائلي.

وفي عين شمس ، كانت هناك محاولة لتزويج طفلين رغم أن سن الطفل لا يتعدى 12 عاما وعمر الطفلة لا يتجاوز 9 سنوات، ولكن نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج هذين الطفلين بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صور للطفلين في حفل خطوبة.



الأضرار النفسية

الاضرار النفسية والاجتماعية علي الأطفال بصفه خاصة والمجتمع بصفة عامة من وراء زواج الأطفال كثيرة وخطيرة ويرصد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية اخطر ١٠ اضرار الزواج المبكر للأطفال وهي :

١- امراض وراثية

مثل هذه الظواهر تحدث بين الأقارب في الأرياف وزواج الأطفال يكون أغلبه زواج الأقارب، وينتج عنه أمرض وراثية كثيرة وتحطم للعائلات وتفتيتها.

٢- الفصام والهستيريا

تؤدي الي إصابة الطفلين بصراع نفسى ينجم عن بعض المشكلات النفسية كالهيستريا والفصام والاكتئاب والقلق والاضطرابات الشخصية واضطرابات فى العلاقة الزوجية والخوف وفقدان الشعور بالأمان.

٣- اختطاف الطفولة

مثل هذه التصرفات تؤدي الي اختطاف للأطفال من طفولتهم إلى مرحلة أخرى، لأن نفسية الطفل في فترة الطفولة المراهقة لم تصل إلى مرحلة النضج وتحمل المسؤولية، كذلك الأعضاء الجنسية التي إن بدت أنها وصلت لمرحلة البلوغ إلا أنها لم تكتمل وظيفياً، لدى الفتيات لحدوث الحمل

٤- ارتكاب الجرائم

يؤدي الي إصابة كل منهم سواء الفتاة او الولد من الاكتئاب الحاد والأفكار الجنونية التي قد تدفعه للانتحار أو ارتكاب الجرائم

٥- زيادة الإجهاض

زيادة نسبة الإجهاض المتكرر وتسمم الحمل في حالات زواج الأطفال ، وكذلك زيادة حالات الوفاة اثناء الولادة، طبقاً للعديد من الأبحاث العلمية والدراسات ، لأن الجسد لم يتهيأ بعد للزواج وظيفيا ، حيث وصل عدد حالات الوفاة سنويا بين الأطفال الذين يتزوجون دون السن القانوني الي اكثر من ٥ الاف حالة وفاة بسبب الحمل سنويا

٦- الاكتئاب والانتحار

عدم جاهزية الأطفال نفسياً لتحمل المسؤولية في تلك المرحلة، "يسفر عن العديد من المشاكل النفسية والعصبية، جراء الصدمة من مسؤوليات الحياة الجسيمة والمتعددة بعد الزواج، ما يتسبب في حالة اكتئاب تدفع بعض الأطفال المتزوجين إلى الانتحار للهروب من المسؤولية، أو استخدام العنف للتخلص ممن حولهم".



٧- الانطواء واللامبالاة

الأطفال يدخلون في طريقين مختلفين تماماُ فيتحول أغلبهم إلي جزء انطوائي يشعر بالذنب ويعاني من نقص في الشخصية ويشعر بالخجل تجاه حقيقته وأهله، والبعض الأخر يدخل في مرحلة اللامبالاة



٨- زيادة التسرب من التعليم

زيادة نسبة التسرب من التعليم لان مثل هذه الزواجات تجعل هؤلاء الأطفال لا يستكملون تعليمهم وبالتالي ترتفع نسبة الامية في المجتمع

٩- طلاق مبكر

زواج الأطفال المبكر يترتب عليه طلاق مبكر ، وزيادة نسبة تشرد الأبناء في حالة الانجاب

١٠- زيادة نسبة المرأة المعيلة

ارتفاع نسبة المرأة المعيلة ، بسبب الانفصال لان مثل هذه الزيجات لن تستمر كثيرا ، فتكون النتيجة انها بمجرد ان تنجب يتم الانفصال.



غياب الوعي

في النهاية اكد الدكتور وليد هندي ان الازمة الحقيقة وراء تكرار مثل هذه الوقائع هو غياب الوعى القانوني لدى قطاع كبير من المواطنين ويجب القيام بحملات إعلامية وثقافية ودينية واسعة, ولابد من تدخل الازهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ليحرموا هذا الزواج حيث ان العقوبات وحدها غير كافية.