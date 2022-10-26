علاج القلب المكسور.. خطوات خرافية للتخلص من الحب السابق

الخروج من تجربة حب فاشلة أمر ليس بالسهل ، كثيرا ما يتعرض الإنسان لتجارب عاطفية غير موفقة في حياته ، فينكسر قلبه، ويحتاج ترميمه إلى وقت طويل، وقد يفشل في الخروج من الموقف بسرعة، قد يعتقد أنه لن يجد أبدًا من هو أفضل منه إلا أن هناك طرق كثيرة كثيرة لتجاوزه ، ولأن الخروج من الحب السابق لا يقل أهمية لأي شخص عن الوقوع في حب جديد ، فإليك بعض الطرق الفعالة للتخلص من اثار الحب السابق و إنهاء تعلقك العاطفي طبقا لموقع بيكساباي ..

⁃ إنهاء علاقة حب غير ناجحة هو أمر ضروري حتى لا تستغرق في الماضي، ويتسبب الشخص الذي أحببته في خسارة حياتك بالكامل.

⁃ اسمح لنفسك بالحزن لبعض الوقت ، حيث يمثل الخروج من الحب رحلة من الأسى على خسارة علاقة، فمن الطبيعي أن يكون شعورك بتلك الخسارة عميقًا، والطريقة الصحية لبدء الخروج من الحب تكون من خلال السماح لنفسك بالحزن لفترة ، أعطِ نفسك الوقت كي تختبر مشاعر الفقد.

⁃ تخلص من كل ماله علاقة بالحبيب السابق ، فتخلص من “الهدايا” وقم بحذفه من حسابك الشخصى على “الفيس بوك” ، وبالطبع إحذف رقمه من ذاكرتك.

⁃ لا تيأس ، وأعطى لقلبك فرصة للحب مرة أخرى ، ولكن إختر الوقت المناسب ، فعليك التمهل والتريث حتى نسيان الحب القديم ، قبل أن تقدم على حب جديد ، حتى لا تظلم أحد.

⁃ إبتعد عن أى مكان يذكرك بالحبيب السابق ، لا تجلس فى الأماكن التى كنت تجتمع فيها مع معه ابتعد عن التفكير قليلا فى الذكريات، وانظر للمستقبل ، وأعلم أنه الأفضل بالتأكيد ، وتيقن من أن من يحبك لن يخذلك أبدا.

⁃ أفضل طريقة لنسيان الحب القديم هي التفكير في شيء تحبه بنفس الدرجة ، فكر في سعادتك و في ما يمكن أن تحمله لك الأيام من السعادة و فكر في إيجابيات البقاء لوحدك من دون ارتباط بأحد ، وأعد تقييم أهداف حياتك. مارس هواياتك المفضلة.

⁃ حاوِل أن تشعر بالامتنان للشكل الذي أصبحت عليه شخصيتك وللتغيير الذي طرأ عليها بفضل حبك، لكن لا يجب أن ينسيك ذلك أن تقرر ما إن كان ذلك الحب قد تسبَّب في إعاقة نضجك أو قد جعل منك شخصًا لا تريد لنفسك أن تكون عليه.

⁃ لا تبحث وراء الشخص فمن أجل تجاوز شخص بشكل كامل لابد من قطع جميع الروابط ، على الأقل حتى تصبح في منطقة آمنة عاطفيًا.

⁃ لا تتجه للعزلة عقب أى علاقة حب فاشلة ، وحاول أن تندمج مع أكبر قدر ممكن من الأًصدقاء حتى تنسى الموضوع بسرعة.



⁃ ركز على السلبيات التي كانت عيونك لا تراها عندما كنت غارقا في الحب ، لكل شخص جوانب سلبية في شخصيته لا نراها إلا بعد الفراق.

⁃ لا تدخل في علاقة جديدة بسرعة لأن نفسيتك و مشاعرك غير مستقرين في هذه اللحظة، إذا دخلت في علاقة عاطفية جديدة فحظوظ الفشل ستكون مرتفعة جدا هذه المرة و سيكون الأمر ظلما للشخص الذي سترتبط به .