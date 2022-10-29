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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نبات شهير ورخيص يمنع الجلطة وينظم الضغط وينقى البشرة

نبات شهير ورخيص يمنع
نبات شهير ورخيص يمنع الجلطة وينظم الضغط وينقى البشرة

السبانخ  نبات شهير يصنف من الخضار الورقية المفيدة للبشرة والشعر والعظام، كما أنها توفر البروتين والحديد والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
تشمل الفوائد الصحية المحتملة لاستهلاك نبات السبانخ تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، وتحسين صحة العظام و تنظيم ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه الخضار المعادن والفيتامينات التي يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد.

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فوائد نبات السبانخ 


يحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات التي قد يكون لها فوائد صحية مختلفة، منها

-إدارة مرض السكري
يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك ، والتي تشير الدراسات إلى أن مصدر موثوق يخفض مستويات الجلوكوز ، ويزيد من حساسية الأنسولين ، ويمنع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد لدى مرضى السكري.
-الوقاية من السرطان
تحتوي السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى على الكلوروفيل ، وهو صبغة تعطي النباتات لونها الأخضر.
تشير الأبحاث إلى أن الكلوروفيل قد يكون له خصائص مضادة للسرطان وأن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالخضروات الخضراء قد يكون لديهم معدل أقل للإصابة بالسرطان.
-يقي من الجلطات
بالإضافة إلى احتوائها على المغنيسيوم ، فإن السبانخ مليئة بفيتامين ب، أظهرت دراسة نشرت في JAMA أن اتباع نظام غذائي غني بحمض الفوليك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و الجلطات لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، حاول الحصول على 400 ميكروغرام على الأقل من حمض الفوليك يوميًا، أضف نصف كوب من السبانخ المطبوخة إلى عجة الصباح.

فوائد السبانخ 


-إدارة الربو
قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات في تقليل شدة أعراض الربو وتقليل مخاطر النوبات.
مضادات الأكسدة ، مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وبيتا كاروتين ، قد تساعد جميعها في وظائف الرئة ، وتحتوي السبانخ على الثلاثة.
-تنظيم ضغط الدم
بسبب محتواها العالي من البوتاسيوم ، قد تساعد السبانخ في تقليل أو التحكم في ارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تقليل آثار الصوديوم في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون تناول كمية منخفضة من البوتاسيوم عامل خطر قوي للإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم.
-صحة العظم
وجد العلماء صلة بين انخفاض تناول فيتامين ك وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

الاستهلاك الكافي لفيتامين K مهم للصحة الجيدة، يعمل كمعدّل لبروتينات مصفوفة العظام ، ويحسن امتصاص الكالسيوم ، وقد يقلل من كمية الكالسيوم التي تترك الجسم في البول.
-يعزز انتظام الجهاز الهضمي
يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والماء ، وكلاهما يساعد على منع الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
-بشرة وشعر صحيين
يحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين (أ) الذي يخفف إنتاج الزيت في مسام الجلد وبصيلات الشعر لترطيب البشرة والشعر، يمكن أن يؤدي تراكم هذا الزيت إلى ظهور حب الشباب. فيتامين أ ضروري أيضًا لنمو جميع أنسجة الجسم ، بما في ذلك الجلد والشعر.
السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى الغنية بفيتامين C ضرورية لبناء الكولاجين والحفاظ عليه ، مما يوفر بنية للبشرة والشعر.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد نقص الحديد سببًا شائعًا لتساقط الشعر ، والذي يمكن أن يساعد الشخص في الوقاية منه باتباع نظام غذائي يحتوي على كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل السبانخ.

المصدر: medicalnewstoday

نبات السبانخ فوائد نبات السبانخ نبات السبانخ السرطان تنظيم ضغط الدم

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