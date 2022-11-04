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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إنتهاء الخطر| الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهادي بدون أي إصابات

صاروخ صيني
صاروخ صيني

عاش جميع سكان الكرة الأرضية خلال الفترة الماضية فى حالة من الذعر والخوف بسبب الصاروخ الصيني، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بوجود صاروخ صيني قد تم فقدان السيطرة عليه ويطوف ويسبح فى الفضاء فى إنتظار سقوطة بمكان مجهول كما كانت تشير بعض الحاسبات إلي إمكانية سقوط الصاروخ على مصر أو أحد دول عربية أخرى.

أطلقت الصين يوم الأثنين الماضي صاروخا فضائيا جديدا هو "لونج مارش 5 بي الرابع" الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (وحدة مينجتان)  والأخيرة لمحطة  الفضاء الصينية "تيانجونج، وأثناء رحلة العودة فقدت محطة الفضاء الصينية السيطرة والتحكم فى الصاروخ، وكان هناك ترجيحات بسقوطه على الأرض في مكان يصعب التنبؤ به.

وأعلن الدكتور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه تم التأكيد على سقوط الصاروخ الصيني منذ قليل فى المحيط الهادى.

صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. تفاصيل

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن هذا ما اوضحته الأرصاد والحاسبات المدارية واعلنته الصين منذ قليل.

وكان قد أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما  حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B  وسوف تكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

جدير بالذكر انه كان سقوط حطام الصاروخ الأول في المحيط دون أضرار بشرية أو مادية، وسقط الصاروخ الثاني في المحيط الهندي في مايو2021، بعد 10 أيام من إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، وفي يوليو الماضي، تحطم صاروخ فضائي صيني آخر فوق المحيط الهندي، ولم تتسبب هذه الحوادث في وقوع أي إصابات.

وبدأت بكين في إرسال وحدات بناء محطة الفضاء الصينية، منذ عام 2020، ومع كل حدث لإطلاق صاروخ يحمل أجزاء من محطة الفضاء الدولية، تثير الولايات المتحدة مخاوف العالم من سقوط أجزاء من صاروخ الإطلاق في مناطق مأهولة بالسكان.

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