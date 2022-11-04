عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان : تجهيز ورش ومعامل كلية التكنولوجيا والتعليم على الطراز الألماني

زيارة مفاجأة من الدكتور
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وعدد من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس وأمين الكلية والاداريين.

وتفقد قنديل الورش الموجودة بالكلية وأكد على ضرورة تجهيز الورش على الطراز الألماني مؤكدا على دعم الجامعة لكافة المتطلبات التي تلزم تطوير الورش والمعامل ووعد بتنفيذها على الفور.

كما تفقد القاعات الدراسية وتحاور مع الطلاب حول طلباتهم واحتياجاتهم ووعد بحلها وتفقد مدرجات طلاب برنامج تأهيل المعلمين، وأكد على ضرورة عودة الانضباط لتحقيق الاهداف المرجوة من التعليم.

جامعة بدر تكشف عن مسابقة هواوي العالمية للطلاب والخريجين

تمريض حلوان: خطة لتحسين البينة التحتية للكلية وتوفير ما يلزم لراحة الطالب

وأشار الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية إلى أننا نسعي للنهوض بالتعليم الفني وكلية التكنولوجيا و التعليم تتمتع بالمصداقية في وزارة التربية والتعليم لما لها من مستوي مميز لخريجيها والذي يشهد به الجميع.

واشاد بدور الطلاب وجميع منتسبي الكلية في إعادة صيانه الكلية و بذل قصاري جهدهم في دعم كليتهم بمجهوداتهم الذاتية.

وتم فتح حوار ومناقشات بمكتب عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وتحدث الدكتور إمام كساب الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاساسية عن الانضباط والهدف الواحد للجامعة وهو العمل بروح الفريق تحت إدارة واحده.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ الفيزياء الهندسية ورئيس قسم العلوم الأساسية بالكلية المعوقات التي تقف امام مشروعات توفير الطاقة وتعهد رئيس الجامعة بحل مشاكل كل المشروعات ومنها معمل قياس الملوثات ومشروع توفير الطاقة كما وعد بتطوير معمل علوم مواد النانو ونشر ثقافة النانو بين طلاب الكلية و دعم البرامج الجديدة والدراسات العليا، كما تم الحديث عن معمل اللغات الفنية والوسائط المتعددة ونجاحه الكبير في الكلية.

وفي  نفس السياق اشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان والجامعة البريطانيه من خلال مركز النانو تكنولوجى والمنتدب به الدكتور أحمد إبراهيم.

حضر الزياره الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، د ياسر لطفي ، د محمد عماد نور الدين أعضاء مجلس مركز الاستشارات بجامعة حلوان، وبعض من السادة مديرى العموم بالجامعة.

زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (3)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (3)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (2)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (2)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (1)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (1)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (4)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (4)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (5)
زيارة مفاجأة من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لكلية التكنولوجيا والتعليم (5)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تطوير الورش والمعامل برنامج تأهيل المعلمين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

مايكل إيسيان يختار اللعب للزمالك .. وتعليق مثير من ميدو

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر للإمارات .. كولر يطالب بالاستغناء عن 5 لاعبين في الأهلي

ترشيحاتنا

خناقة في برنامج رياضي بقناة كويتية وبيان عاجل من وزارة الإعلام

وفاة الكاتب وديع فلسطين بعد صراع مع المرض

عد إلى إفريقيا.. إيقاف نائب فرنسي عن العمل بسبب كلمة عنصرية

أخبار التعليم| صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. وطالب من ذوي الاحتياجات يرفض امتحان الدمج ويتحدى: عايز النسخة الصعبة.. ورضا حجازي رئيسا للجنة ماجستير

الحكومة : طرح فنادق مملوكة للدولة لـ شركة إيجوث على مستثمري القطاع الخاص 

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

في أقرب وقت ستوضح الأمور للجميع.. تطورات بعد خروج شيرين من المستشفى

الدولار يقترب من 25 جنيها وتفاصيل سعر الذهب اليوم.. فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ