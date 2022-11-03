تمريض حلوان: خطة لتحسين البينة التحتية للكلية وتوفير ما يلزم لراحة الطالب

أطلقت جامعة حلوان خطة لتطوير الجامعة بكافة كلياتها داخل الحرم وخارجه تشمل تطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة والعمل على استغلال المباني غير المستغلة بها ، وتهدف إلى جعل جامعة حلوان من جامعات الجيل الرابع ورفع تصنيفها الدولى.

وكشفت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض جامعة حلوان أن الكلية تشهد عمليات تطوير و صيانات دورية، وانها بها حاليا ٩ معامل دراسية و اختبارات الكترونية تشمل ٤٠٩ جهاز، إلى جانب غرف الكنترول ، و ان هدف الكلية و الجامعة الاول هو توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب لتحقيق التنمية .

و تابعت عميدة كلية التمريض جامعة حلوان ان الجامعة تعمل على حسن استغلال الموارد المتاحة وتحسين البنية التحتية، والتأكيد على أن تكون المقومات الأساسية للدراسة جاهزة لخدمة العملية التعليمية فقطاع التمريض عليه إقبال كبير.

وتعمل جامعة حلوان خلال الفترة الحالية على عقد عدة بروتوكولات تعاون من أجل التعاون مع عدد من المستشفيات التي يمكن للطلاب بكليات الطبية التدريب بها، كما وجهت بتوفير أماكن ملائمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المغتربين من كافة المحافظات، بالاضافة الى العمل على انشاء مجمع طبي للجامعة، و العمل علي استكمال مشروع مستشفي الطلبة داخل الجامعة و خطة لزيادة التعاون مع وزارة الصحة داخل مستشفي بدر الجامعي .

ووجهت جامعة حلوان الى كافة الكليات بضرورة تطوير البيئة الرقمية بها و صيانة كافة الأجهزة وحل مشكلات الإنترنت وتوفير كافة المتطلبات من أجل دعم منظومة التحول الرقمي ، و تطويرها فى اقصي سرعة سعيا لتعميمها بكافة الكليات .