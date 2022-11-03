عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: عودة الدراسة بالدبلومات وإطلاق المجلة الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان خطة لتطوير الجامعة بكافة كلياتها داخل الحرم وخارجه تشمل تطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة والعمل على استغلال المباني غير المستغلة بها ، وتهدف إلى جعل جامعة حلوان من جامعات الجيل الرابع ورفع تصنيفها الدولى. 

وكشفت  الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان ان كليات الجامعة بدأت بالفعل عمليات التطوير الشاملة التي تعمل على رفع شأن الجامعة وخدمة الطالب الذي يعد الهدف الأساسي .

وتابعت انه يجري تنفيذ عمليات تطوير للبرامج الخاصة و استحداث برامج جديدة ، و و تطوير البنية الأساسية للكلية، وتعديل لائحة الدراسات العليا . 

 

و كشفت عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان عودة وانتظام الدراسة بالدبلومات بعد إنقطاع دام سنوات، واطلاق المجلة الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية بالكلية ورفع التقييم من المجلس الأعلى للجامعات من ٢ : ٦.٥.

txt

جامعة حلوان: نعمل على تطوير المنظومة الدراسية لتتماشى مع النظام الحديث

txt

«سياحة وفنادق حلوان» تعقد ورشة عمل حول البحث والاختيار للمجلة العلمية المتخصصة

txt

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية جديدة بعنوان "استثمر في نفسك"

txt

تسوق وانترنت وعلاقات عاطفية.. أستاذ نفسي: أي عادة تشهد لهفة تتحول لإدمان

txt

دورات تدريبية للطلاب بمركز اللغات في كلية الآداب بجامعة حلوان

txt

النشاط الثقافي بجامعة حلوان ينظم مسابقة للانشاد الديني

txt

انطلاق الندوة التعريفية لأسرة من أجل مصر بكليتي التكنولوجيا والتعليم وهندسة المطرية

txt

ألسن عين شمس تعقد لقاءً تعريفيًا لقسم اللغة التركية لعام 2022-2023 |صور

txt

أخبار التعليم.. تفاصيل برامج الدبلوم المهني بجامعة القاهرة.. وتعليمات مهمة لطلاب حقوق عين شمس

txt

آداب حلوان تنظم المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "تأملات في اللغويات"


جدير بالذكر انه اعلن  مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، عن تقديمه العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة لتوفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

جامعة حلوان كلية الحقوق عودة الدراسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

سنن يوم الجمعة للنساء.. على كل مسلمة الحرص على هذه الأمور

15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هل تؤثر التغيرات المناخية على جلد الإنسان وتسبب إصابته بأمراض؟.. هاني الناظر يجيب

فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ