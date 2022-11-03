حقوق حلوان: عودة الدراسة بالدبلومات وإطلاق المجلة الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية

أطلقت جامعة حلوان خطة لتطوير الجامعة بكافة كلياتها داخل الحرم وخارجه تشمل تطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة والعمل على استغلال المباني غير المستغلة بها ، وتهدف إلى جعل جامعة حلوان من جامعات الجيل الرابع ورفع تصنيفها الدولى.

وكشفت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان ان كليات الجامعة بدأت بالفعل عمليات التطوير الشاملة التي تعمل على رفع شأن الجامعة وخدمة الطالب الذي يعد الهدف الأساسي .

وتابعت انه يجري تنفيذ عمليات تطوير للبرامج الخاصة و استحداث برامج جديدة ، و و تطوير البنية الأساسية للكلية، وتعديل لائحة الدراسات العليا .

و كشفت عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان عودة وانتظام الدراسة بالدبلومات بعد إنقطاع دام سنوات، واطلاق المجلة الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية بالكلية ورفع التقييم من المجلس الأعلى للجامعات من ٢ : ٦.٥.



جدير بالذكر انه اعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، عن تقديمه العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة لتوفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.