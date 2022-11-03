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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعقد لقاءً تعريفيًا لقسم اللغة التركية لعام 2022-2023 |صور

صدى البلد

عقد قسم اللغة التركية بكلية الألسن جامعة عين شمس اللقاء التعريفى لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣  وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سلوى رشاد عميدة كلية الألسن ود. ناصر عبدالعال وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة والدكتورة هبة صلاح رئيس القسم، وبرعاية وإعداد الدكتور محمد عبد الغنى   .

وبحضور  الدكتور عماد الدين عبد الرحمن ، الدكتور محمد يحيي والدكتور .ناهد عبد المحسن  ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وبحضور الفرق المختلفة بداية من الفرقة الأولى إلى الرابعة، بالإضافة الى خريجى القسم ممن عملوا بالترجمة .

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بدأ اللقاء التعريفى بالسلام الوطنى  ثم قراءة القرآن الكريم تلاه عرض وجيز لتاريخ الكلية وتاريخ القسم ورؤسائه الموقرين، وأعقب ذلك الحديث عن أساليب التعليم والتعلم والارشاد الطلابى داخل القسم، والجودة والتعريف بها، ثم تم التطرق لمجالات العمل التى يؤهل القسم خريجيه لها .
 

كما تحدث  بعض خريجى القسم العاملين بمجال الترجمة عن خبراتهم فى هذا الميدان، كما تم الإشارة إلى حقوق الطالب وواجباته، واطلاع الطلاب على ملفى محو الأمية والتدريب الميدانى وأهميتهما على الصعيد الشخصى  ، وبالاضافة إلى مشاركة أبناء القسم باتحاد الطلاب زملائهم فى تشجعيهم وحثهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية وانتهى اللقاء بتكريم كل الطلاب المشاركين فى الفعاليات المختلفة بشهادات تقدير، تشجيعا لهم على دورهم المهم .

Jobs Education التعليم العالي رئيس جامعة عين شمس صلاح المستشفيات الجامعية

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