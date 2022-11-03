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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية جديدة بعنوان "استثمر في نفسك"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان، دورة تدريبية جديدة بعنوان (الصحة النفسية المستوى المتقدم) امتدادا لخطة وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق 27/11/2022حتى يوم الخميس الموافق 21/12/2022.

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وتأتي هذه الدورة التدريبية بناء رغبة طلبة وطالبات جامعة حلوان وتلبية لإحتياجاتهم التدريبية وحرصًا من الجامعة على دعم وتطوير المهارات واكتساب الخبرات الضرورية لمواجهة سوق العمل لأبنائنا طلاب جامعة حلوان وتوافقا مع رؤية 2030 المستقبلية التى تؤكد على أهمية التدريب من أجل التطوير والتحسين المستمر.

وتضم الدورة كوكبه رائعه من العلماء و المتخصصين والمدربين المحترفين فى مجال الصحة النفسية، وتكون الدورة التدريبية (يومان) (الأحد - الأربعاء)من كل أسبوع. 
تبدأ المجموعه(الاولى) يوم الاحد
  من الساعه(9:30ص) الى الساعه(3.00م) 
وتبدأ المجموعه(الثانيه) يوم الاربعاء
من الساعه(9.30ص) الى الساعه (3.00م)

تبدأ فعاليات الدوره (بمدرج 8 أ) ويكون الحجز والتسجيل ودفع الرسوم من يوم الاثنين الموافق  7/11/2022
بمقر وحده برامج التنميه البشريه بالدور الارضى بالمبنى الادارى الرئيسى للجامعه غرفه(٣٠).

Jobs Education جامعة القاهرة رئيس جامعة حلوان حقوق عين شمس

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