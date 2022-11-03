لطلاب الهندسة بجامعة حلوان الأهلية.. يمكن التواصل مع الإدارة عبر هذا الرابط

كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها علي التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد علي استفساراتهم، وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

و يمكن للطلاب من خلال هذه الروابط الإلكترونية متابعة الآتي:

معرفة مواعيد المحاضرات والجداول الخاصة بهم

معرفة مواعيد الامتحانات

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والأساتذة

التواصل مع العاملين بالجامعة

الاستفسار عن كافة الأوراق التي يحتاجون لاستخراجها

متابعة كافة التعليمات الخاصة بالبرامج الدراسية

الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بهم



ويمكن للطلاب بكلية الهندسة بكافة برامجها الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:

‏http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ise

جدير بالذكر ان تتابع جامعة حلوان الأهلية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالعام 2022 وهو العام الدراسي الأول للجامعة وبدأت الدراسة من خلال خمس برامج دراسية بثلاث كليات بحوالي 660 طالب، وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16,8 فدان، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه.