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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل برامج الدبلوم المهني بجامعة القاهرة.. وتعليمات مهمة لطلاب حقوق عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 


البحث العلمى تعلن محاضرة  بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ  cop27 عن عقد  محاضرة  بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".


كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تطلق ندوة بعنوان " الإدمان الأسباب و العلاج "

عقدت  كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة الإدمان الأسباب والعلاج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور مصطفي الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإعداد وتقديم الدكتور أشرف ميمي السعيد الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف.


الاحد القادم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية

اعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

لطلاب الهندسة بجامعة حلوان الاهلية .. يمكن التواصل مع ادارة الجامعة عبر هذا الرابط

كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها علي التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد علي استفساراتهم،  وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

 

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن برامج الدبلوم المهنى المتاحة بكلية الزراعة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

حلقات نقاشية داخل جميع المقررات.. حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه الكلية تحرص علي تذليل الصعوبات لجميع الطلاب ،لذلك تم تشكيل فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، من جميع الأقسام المختلفة، للرد على استفسارات فيما يتعلق بجميع المقررات الدراسية المختلفة بشعب الكلية الثلاث {العربية والإنجليزية والفرنسية}.

آداب حلوان تنظم المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "تأملات في اللغويات"

أقام قسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان  المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة.

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