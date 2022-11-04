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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح مجمع ملاعب التنس بمقر الجزيرة بعد التطوير .. صور

صدى البلد

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة افتتاح مجمع ملاعب التنس الأرضي، بعدما خضع لعملية تطوير شاملة ليصبح في أفضل مستوى من الجاهزية لخدمة فرق النادي وأعضاء الجمعية العمومية.

حضر الافتتاح العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، ولفيف من رواد التنس بالنادي والأجهزة الفنية.

وخضع مجمع التنس الأرضي لعملية تطوير شاملة بداية من البنية التحتية والممرات ومنطقة جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى  تطوير ورفع كفاءة 8 ملاعب تم خلالها تغيير الأرضية والشبكات، وتخطيطها وفقا لأحدث المواصفات القياسية  العالمية.

وتأتي عملية تطوير منقطة مجمع ملاعب التنس في ضوء جهود مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتطوير منشآت ومرافق النادي، سواء في مقر الجزيرة أو مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، بالإضافة إلى التجهيزات التي تجرى في فرع التجمع الخامس؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القادمة.
 

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مقر النادي الأهلي النادي الأهلي مجمع ملاعب التنس الأرضي الجمعيه العموميه خالد مرتجي

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