وكيل رياضة الغربية يهنئ أبطال نادي الهدف بـ24 ميدالية ببطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية

يهنئ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغريية نادي الهدف الرياضى لذوي الإعاقة بقيادة صالح الجزار، لفوز أبطال النادى بـ ٩ ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الذهنية التابعة للاتحاد المصري.

الأبطال حائزو الميداليات هم، محمد فؤاد سيد احمد بعد ٣ ميداليات ذهبيه فى سباقات ١٠٠و ٢٠٠م عدو و٤×١٠٠ تتابع، رمضان إبراهيم عبدالحميد ب ٢ ميداليه ذهبيه فى الوثب الطويل و ٤×١٠٠ تتابع، مياده محمود عبدالمنعم ب ٢ميداليه ذهبيه فى سباقى ١٠٠؛ ٢٠٠م فكرى، فاروق سعيد سليمان ذهبيه ٤×١٠٠ تتابع و٢ ميداليه فضيه ١٠٠؛ ٢٠٠م، سعيد سعد ابراهيم ذهبيه ٤×١٠٠ تتابع، معتز مجدى حلمى ٢ ميداليه فضيه ١٠٠؛ ٢٠٠م تحت ٢٠ سنه توحد، شهد محمود الصواف فضيه ٢٠٠م تحت ٢٠ سنه، حلمى حسام حلمى يوسف، فضيه رمى الجله داون، بدر احمد النوسانى فضيه ١٠٠م مركبه، أحمد مصطفى رفاعى، فضيه ١٠٠م داون عمومى، تقى محمد فوده فضيه ١٠٠م تحت ١٢ داون، مصطفى تيسير ٢ ميداليه برونز ١٠٠؛ ٢٠٠م داون تحت ١٢ سنه داون، مريم محمد شلبى برونزية ١٠٠م تحت ١٢ سنه، احمد حسين شرشر برونزيه ١٠٠م تحت ٢٠ قصور ذهنى.

بينما المشرف العام سناء عبدالحليم موسى، المدير الفنى أحمد محمد مسعود، المدرب أحمد عبدالباري محمد، الادارى محمد أحمد الحلبى.

وجه الديب وكيل المديرية بالغربية الشكر لجميع الابطال كما أكد على دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصه.

الجدير بالذكر أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والاوليمبية .

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