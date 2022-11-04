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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاجرة بالأسلحة في الكويت وبيان عاجل من الداخلية

الكويت - علم
الكويت - علم

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً بشأن ما تم تداوله لمقطع فيديو ويتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص واستخدام سلاح شوزن بمحافظة الجهراء.

وقالت إن رجال الأمن العام تعاملوا بشكل فوري مع بلاغ يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الجهراء، مشيرة إلى أن أحد أطراف المشاجرة واثناء قيام رجال الأمن بالسيطرة عليهم قام بسرقة الدورية والاصطدام بمركبة الطرف الآخر وتم ضبطه على الفور.

وأوضحت الوزارة أنه وعند إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص ادعى أحد الأطراف أن سارق الدورية قام بدهسه وجار التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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