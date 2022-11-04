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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ راتب يصل لـ 1000 دولار .. فرص عمل في الكويت 2022

وظائف فى الكويت
وظائف فى الكويت

تعد الكويت وجهة سفر مفضلة لدى الكثيرين الراغبين في إيجاد فرصة عمل فى التخصصات المختلفة، وعليه نستعرض فى السطور التالية فرص العمل المتاحة فى الكويت والتي تشمل تخصصات بخبرة وبدون.

فرص عمل في الكويت 

يسعى الكثير من الشباب إلى الحصول على فرصة عمل فى الكويت وعليه هناك مؤسسات أعلنت بالفعل عن حاجتها لشغل بعض الوظائف والتي توفر مقابل مادي كبير.

فرص عمل في الكويت متعددة من بينها وظيفة مطور برامج متقدم في شركة Unary Team حيث توفر الشركة للمتقدم على هذه الوظيف راتب يبدأ من 500 دولار وحتى ألف دولار، أي ما يعادل 12 ألف جنيها وحتى 24 ألف جنيه.

وتشترط  وظيفة مطور برامج متقدم  في الكويت أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر.

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وتضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم لشغل الوظيف لديه خبرة كمبرمج برمجيات فضلا عن وجود خبر ودراية بلغات البرمجة بما في ذلك JavaScript وHTML5 وC ++ وJava وSQL وPHP، وفيما يخص الدوام فإن الوظيفة تشترط الدوام الكامل.

فرصة عمل شاغرة في الكويت 

ويبحث العديد من الشباب على وظيفة السكرتارية وبالفعل فإن شركة Gulf Facilities Trading and Contracting Company لديها وظيفة عمل شاغرة للسكرتارية، حيث تشترط تلك الوظيفة استخدام برامج Microsoft Office .

ويجب على الراغب فى التقديم لتلك الوظيفة الإلمام بشروطها حيث تشترط فرصة العمل الموجودة فى الكويت وجود مهارات لغوية قوية العربية والإنجليزية حيث يبدء الراتب من 1500 دولار لـ  2 ألف دولار.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو بلوم عالي.

فرصة عمل IT فى الكويت

ومن بين فرص العمل المتوافرة فى الكويت فرصة عمل  IT وذلك داخل شركة Dar AlNabhan Engineering Consultancy NIN  حيث أن مجال العمل فى الهندسة المعمارية،و الاستشارات الهندسية العامة.

وفيما يخص الراتب فإن الملتحق بتلك الوظيف يحصل على  $1،000- $1,500 دولار شهريا.

تعدد فرص العمل فى الكويت حيث أعلنت شركة Trafalgar عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مشروعات ، وتشترط تل الوظيفة فى الكويت أن يكون المتقدم لها مقيم في الكويت وأن يتمتع المتقدم بخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

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وللراغبية فى العمل بشركات العطور فإن هناك شركة متخصصة فى العطور أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة operation Manager حيث يبدء الراتب من $3،000حتى  $4,000 ، مع ضرورة أن يتمتع المتقدم بإجادة برنامج Microsoft Excel / Power Point / Word،.

وتشترط تلك الوظيف أن يكون المتقدم لديه متوسط خبرة من 7 لـ 10 سنوات وأن يكون مقيم بالكويت، والسن لا يقل عن 30 عاما لا يزيد عن 42 عام.

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