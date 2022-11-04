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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فور وصوله إلى شرم الشيخ.. وزير الخارجية يجتمع بهيئة مكتب مؤتمر المناخ

صدى البلد

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حرص فور وصوله إلي شرم علي الاجتماع مع أعضاء هيئة مكتب المؤتمر اليوم الجمعة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الاجتماع تناول الإعداد الموضوعي للمؤتمر، حيث تم التباحث حول مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة عليه، واستعرض الوزير شكرى مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر.  

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن هيئة مكتب المؤتمر تضم في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة، والتي تشمل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول الغربية وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي فضلاً عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، موضحاً أن هيئة المكتب تُعنى بالأساس بتقديم المشورة ومساعدة رئيس المؤتمر على إدارة أعمال الدورة، كما تمثل حلقة وصل بين رئيس المؤتمر ومختلف المجموعات الجغرافية الأخرى.

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