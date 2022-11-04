لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن مدينة الصف فى الجيزة منتصف الليل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له منتصف الليل الجمعة لمدة 6 ساعات .

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة سبب قطع المياه لحدوث كسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف، والمغذي لمركز ومدينة الصف وتوابعه، الأمر الذي يستلزم قطع المياه للبدء في أعمال الإصلاح.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة إن أعمال إصلاح خط المياه تستعرق حوالي ٦ ساعات، تبدأ من منتصف ليل الجمعة الموافق 4/ 11 /2022، وتنتهي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 5/ 11 / 2022.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة حالياً بسحب المياه الناتجة عن الكسر، وتكثف من جهودها لإنهاء أعمال الإصلاح في الوقت المحدد للأعمال.

الخط الساخن 125

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الجيزة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.