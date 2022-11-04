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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد: نشهد طفرة كبيرة في مجال التعليم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

شهدت مصر في عهد الرئيس السيسى عددا من الانجازات الغير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية فى مختلف الملفات منها الصحة والتعليم وغيرها .

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، إنه فى عهد الرئيس السيسى حدث طفرة كبيرة فى العديد من المجالات منها الاقتصاد والصحة والتعليم .

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وأضاف محمود السعيد لـ صدى البلد، أن ملف الإصلاح الاقتصادى تعطل بسبب ظروف عالمية خارجة عن الإرادة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ هذه الخطوة بشجاعة وكان لها نتائج إيجابية حتى عام ٢٠١٩ .

وتابع السعيد أن معدل النمو في تلك الفترة بدأ يصل إلى مراحل متقدمة ولكن فوجئ العالم بأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى أدخلت العالم كله ومنها مصر بكل تأكيد فى ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار إلى، مشاريع البنية التحتية والتى كان من المهم أن نهتم بيها لأن أى استثمار يتطلب بنية تحتية قوية قادرة على أن تمد المستثمرين ببيئة مناسبة للاستثمار.

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