بالخطوات .. كيف يحصل طالب تمريض القاهرة على حسابه بالمنصة الإلكترونية

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول الطالب على حسابه الشخصي في المنصة الإلكترونية من خلال خدمة TrueMe .

وفى هذا التقرير ننشر لكم الخطوات وتتمثل فى :

١ - يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg

٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية ) في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق.

٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة TrueMe للحصول على حسابك لمنصة Thinqi بالضغط على زر دخول الطلاب.

٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

٥ - يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.

جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بالتكليف أو تجديد التكليف في عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات، منها وكيل خدمة المجتمع بكلية الآداب ومجموعة من رؤساء الأقسام بكليات الآداب والطب البيطري والعلوم وطب الأسنان، بالإضافة إلى تعيين مدير لكل من المركز الاجتماعي بالجامعة، ومستشفيات المعهد القومي للأورام.



وحدد الدكتور محمد الخشت، للقيادات التي تم تعيينها عددًا من المهام والتكليفات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة والتي تتصدرها تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة 2021-2025 وسياساتها في التحول نحو جامعات الجيل الرابع، موجهًا بضرورة الحرص على العمل بروح الفريق، وزيادة مجالات التفوق والتميز بها، بما يساهم في زيادة الارتقاء بمكانة وسمعة الجامعة على المستوى العالمي، واستمرار تقدمها فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات بوتيرة متسارعة، ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا.



وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتورة دينا أبو الفتوح حسين سلامة وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان مديًرا لمستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان مديرًا للمركز الاجتماعي بالجامعة.

