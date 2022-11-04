تعيين قيادات أكاديمية وإدارية جديدة في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بالتكليف أو تجديد التكليف في عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات، منها وكيل خدمة المجتمع بكلية الآداب ومجموعة من رؤساء الأقسام بكليات الآداب والطب البيطري والعلوم وطب الأسنان، بالإضافة إلى تعيين مدير لكل من المركز الاجتماعي بالجامعة، ومستشفيات المعهد القومي للأورام.

وحدد الدكتور محمد الخشت، للقيادات التي تم تعيينها عددًا من المهام والتكليفات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة والتي تتصدرها تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة 2021-2025 وسياساتها في التحول نحو جامعات الجيل الرابع، موجهًا بضرورة الحرص على العمل بروح الفريق، وزيادة مجالات التفوق والتميز بها، بما يساهم في زيادة الإرتقاء بمكانة وسمعة الجامعة على المستوى العالمي، واستمرار تقدمها فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات بوتيرة متسارعة، ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتورة دينا أبو الفتوح حسين سلامة وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان مديًرا لمستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان مديرًا للمركز الاجتماعي بالجامعة.

وتضمنت القرارات، تكليف عدد من رؤساء مجالس الأقسام بكلية الآداب وهم الدكتور سامي سليمان أحمد محمد لمجلس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتورة غادة محمد محمود إمام لمجلس قسم الفلسفة، والدكتورة داليا أبو الفتوح حسين سلامة لمجلس قسم اللغة الألمانية وآدابها ، وتجديد تكليف الدكتور أيمن محمد فتحي عامر لمجلس قسم علم النفس، والدكتورة جيهان محمود أمين حسانين لمجلس قسم اللغة الأسبانية وآدابها، والدكتورة سحر علي حنفي علي لمجلس قسم التاريخ، والدكتور هشام عبد العليم بكر درويش لمجلس قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها، والدكتور عبد الرازق فوقي عبد الرازق عبد العزيز لمجلس قسم اللغة الإيطالية وآدابها.



وفي كلية الطب البيطري تم تكليف كل من الدكتورة جيهان محمد عبد العزيز قاسم لمجلس قسم الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتورة شيماء حسين محمد حسين لمجلس قسم الخلية والأنسجة.

وفي كلية العلوم تم تكليف كل من الدكتور تيسير عبد الخالق عبد الله لمجلس قسم الكيمياء، والدكتور أحمد إمام محمد دكروري لمجلس قسم علم الحيوان.

وفي كلية طب الفم والأسنان تم تجديد تكليف الدكتورة منال محمد حسني مصطفى لمجلس قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص.

