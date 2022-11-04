المستوى الرابع مرفوض.. زراعة القاهرة تحدد شروط الاشتراك بمسابقة الطالب المثالي

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن شروط الاشتراك بمسابقة الطالب و الطالبة المثاليين .

واشارت كلية الزراعة إلى أن الشروط تتمثل فى الا يقل تقدير المتقدم عن جيد ، احضار صورة شخصية و صورة من بطاقة الرقم القومى ، احضار سيرة ذاتيه مدعمه بالمستندات ( شهادات و خطابات شكر ) ، كما يسمح باشتراك كل المستويات الدراسية ماعدا المستوى الرابع .

جامعة القاهرة

تستعد جامعة القاهرة ، لانطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ خلال الأيام القادمة فتقوم بعقد عدد من ورشات العمل و المؤتمرات آثار التغيرات المناخية .



عقدت كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤتمرها الدولي الثامن بعنوان "رؤية مصر لـ COP27: دور صحة الحيوان في الالتزامات الوطنية المصرية المتعلقة بالمناخ"ؤ وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبمشاركة منظمة الفاو، وبحضور مميز للقطاعات البيطرية من القوات المسلحة، وجهاز حماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية،وبمشاركة نحو 600 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية،ألى جانب 300 طالب وطالبة من مختلف ااجانغات المصرية.