للمرة الرابعة .. القصة الكاملة لخروج صاروخ صيني عن السيطرة

حالة من الجدل و الخوف سيطرت على عدد كبير من دول العالم ، بعد انتشار أخبار عن خروج صاروخ صينى عن السيطرة ، منتظرين خبر سقوطه.

وبعد ساعات من انتشار الأخبار حول عدم سيطرة دولة الصين على الصاروخ المذكور ، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سقوط الصاروخ الصيني منذ قليل فى المحيط الهادي.

وفى هذا التقرير ننشر لكم القصة الكاملة لخروج الصاروخ الصينى عن السيطرة

صاروخ صيني يثير الرعب في العالم

ويقترب حطام الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (وحدة مينجتان) والأخيرة لمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج"، والغير مسيطر عليها من وصوله واصطدامه بالأرض وسط مخاوف كبيرة حيث إن الصاروخ العملاق قد يتسبب بأضرار إذا سقط على منطقة مأهولة بالسكان.

تفاصيل الصاروخ الصينى

أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B وسوف تكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

للمرة الرابعة صاروخ صيني يرعب العام



هذه هى المرة الرابعة خلال عامين، التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، ولا تستطيع الصين التحكم بيه وتوجيه أثناء رحلة عودة إلى الأرض، وفي كل مره يثير الصاروخ الصيني الذعر والخوف في نفوس جميع البشر علي الأرض، ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

الدول عربية التي كانت تواجه خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها



كان يوجد عدد من الدول العربية تواجه خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها حيث نشرت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية صورة عن المواقع المحتملة لسقوط حطام الصاروخ، وتلك الدول هي: السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر .

وقالت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية فالمواقع المحتملة لسقوط الحطام المناطق التى تقع بين الخطوط الزرقاء والصفراء، واي منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض الى الحطام.

خريطة الدول التى كان من المحتمل سقوط الصاروخ عليها

هل كانت مصر مهدده بسقوط الصاروخ عليها ؟

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كانت هناك متابعة دقيقة لأخبار الصاروخ الصيني، والمعهد لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية، وأن المعهد كان يعمل على تحديد مكان هبوط الصاروخ وفقا للمعلومات المتوفرة والممسوحة للوصول إليها، وأن الصاروخ الصيني قد أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار، ولكن إثناء رحلتة العودة تم فقد السيطرة عليه.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أ لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه حطام الصاروخ الصيني بشكل حتمي، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول حيث يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصيني سوف يدخل إلي الغلاف الجوي في تمام الساعة 11 بتوقيت جرينتش أي في تمام 1 ظهرا بتوقيت مصر، مشيرا إلي أن هذا المواعيد ليس مؤكدا بشكل دقيق فربما يزيد او ينقص في حدود الثلاث ساعات.

سقوط الصاروخ الصينى فى المحيط الهادي

أعلن الدكتور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه تم التأكيد على سقوط الصاروخ الصيني منذ قليل فى المحيط الهادى.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن هذا ما اوضحته الأرصاد والحاسبات المدارية واعلنته الصين منذ قليل.