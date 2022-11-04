عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الرابعة .. القصة الكاملة لخروج صاروخ صيني عن السيطرة

الصاروخ الصينى
الصاروخ الصينى

حالة من الجدل و الخوف سيطرت على عدد كبير من دول العالم ، بعد انتشار أخبار عن خروج صاروخ صينى عن السيطرة ، منتظرين خبر سقوطه.

وبعد ساعات من انتشار الأخبار حول عدم سيطرة دولة الصين على الصاروخ المذكور ، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سقوط الصاروخ الصيني منذ قليل فى المحيط الهادي.

وفى هذا التقرير ننشر لكم القصة الكاملة لخروج الصاروخ الصينى عن السيطرة 

صاروخ صيني يثير الرعب في العالم 

ويقترب حطام الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (وحدة مينجتان)  والأخيرة لمحطة  الفضاء الصينية "تيانجونج"، والغير مسيطر عليها من وصوله واصطدامه بالأرض وسط مخاوف كبيرة حيث إن الصاروخ العملاق قد يتسبب بأضرار إذا سقط على منطقة مأهولة بالسكان.

 

تفاصيل الصاروخ الصينى

أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما  حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B  وسوف تكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

للمرة الرابعة صاروخ صيني يرعب العام 
 

هذه هى المرة الرابعة خلال عامين، التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، ولا تستطيع الصين التحكم بيه وتوجيه أثناء رحلة عودة إلى الأرض، وفي كل مره يثير الصاروخ الصيني الذعر والخوف في نفوس جميع البشر علي الأرض، ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

 

الدول عربية التي كانت  تواجه خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها 


كان يوجد عدد من الدول العربية  تواجه خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها حيث نشرت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية صورة عن المواقع المحتملة لسقوط حطام الصاروخ، وتلك الدول هي: السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر .

وقالت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية  فالمواقع المحتملة لسقوط الحطام المناطق التى تقع  بين الخطوط الزرقاء  والصفراء، واي منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض الى الحطام.

خريطة الدول التى كان من المحتمل سقوط الصاروخ عليها 

هل كانت مصر مهدده بسقوط الصاروخ عليها ؟

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كانت هناك متابعة دقيقة لأخبار الصاروخ الصيني، والمعهد لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية، وأن المعهد كان يعمل على تحديد مكان هبوط الصاروخ وفقا للمعلومات المتوفرة والممسوحة للوصول إليها، وأن الصاروخ الصيني قد أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار، ولكن إثناء رحلتة العودة تم فقد السيطرة عليه.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أ لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه حطام الصاروخ الصيني بشكل حتمي، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول حيث يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصيني سوف يدخل إلي الغلاف الجوي في تمام الساعة 11 بتوقيت جرينتش أي في تمام 1 ظهرا بتوقيت مصر، مشيرا إلي أن هذا المواعيد ليس مؤكدا بشكل دقيق فربما يزيد او ينقص في حدود الثلاث ساعات.

سقوط الصاروخ الصينى فى المحيط الهادي

أعلن الدكتور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه تم التأكيد على سقوط الصاروخ الصيني منذ قليل فى المحيط الهادى.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن هذا ما اوضحته الأرصاد والحاسبات المدارية واعلنته الصين منذ قليل.

صاروخ صيني المعهد القومي للبحوث الفلكية المحيط الهادي تفاصيل الصاروخ الصينى صاروخ صيني يرعب العام سقوط الصاروخ الصيني مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

بـ فرمان في دولة عربية .. حجب المواقع الإباحية

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

إنتهاء الخطر| الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهادي بدون أي إصابات

ترشيحاتنا

مهم للمطلقات .. شروط الجمع بين معاشين | وحالات الوقف

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

منهم نجيب محفوظ والعقاد .. ماذا قال وديع فلسطين عن أدباء مصر

غرق مركب قبالة السواحل اليونانية والخارجية الفلسطينية تعلق

بلال مظهر يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. المطربة بوسي تفاجئ متابعيها بظهور جديد

بفيديو جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

فيديو

إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

الزمالك في ورطة.. القصة الكاملة لإصابة شيكابالا وحمزة المثلوثي وموعد العودة "فيديوجراف"

نهاية أسطورة بيكيه .. الأسباب الحقيقية لاعتزاله .. فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ