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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يوكد على أهمية مواجهة الشائعات

برنامج مواجهة الشائعات
برنامج مواجهة الشائعات بمطروح

اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على  أهمية مواجهة الشائعات خاصة مع إنتشار وسائل الاتصال الحديثة وعصر المعلومات، حيث توجد العديد من مصادر المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

وأشاد  محافظ مطروح بالبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "تصدوا_معنا "،  تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و نظمته مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع المحافظة ،والذى انتهت  فعاليات المرحلة الثانية منه في  نهاية اكتوبر .
 

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ووجة  الشكر لوزارة الشباب والرياضة على جهودها في التوعية بكيفية  مواجهة الشائعات والتصدى لها بكل حزم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحد من تداول انتشارها ومعرفة المصادر الموثوق منها لمعرفة الحقائق .
وأشار إلى   أهمية البرنامج في تنمية الوعى لدى الشباب خاصة مع حروب الجيل الرابع وانتشار استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وسرعة انتشارها  وخطورة الشائعات على إستقرار المجتمع وخطوات التنمية، والترحيب بكافة المطالب والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتدشين مزيد من البرامج  بمطروح ، والحرص على تحقيق مزيد من التوعية للوصول الى مزيد من شباب مدن المحافظة،خلال الخطة الزمنية مع الأنشطة المشاركة و التيسير على الشباب المشاركين من مدن المحافظة.

واشار  الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة  انه تم الاعلان عن كيفية المشاركة في  فعاليات البرنامج من خلال رابط اليكترونى  مع اعتماد مدربين للبرنامج بالمحافظة هم كلا من محمد منير ودعاء  عبده و الحسينى عباس ، والذين قد  اجتازوا مسبقا برامج  التأهيل  والتدريب اللازمة قبل تنفيذ البرنامج  ،و ان فعاليات المرحلة الثانية بدأت في النصف الثاني من أكتوبر ٢٠٢٢ وتم تنفيذ ٣ ورش بمراكز الشباب، وكانت الورشة الأولى بمركز شباب مطروح استهدفت  ٣٣ شاب وفتاة ،اما الورشة الثانية شارك  فيها ٢٦ شاب وفتاة،أما الورشة الثالثة  فكانت بمركز شباب مصر واستهدفت  ٢٣ مشارك من شباب و فتيات المركز ،وذلك بإجمالى عدد  ٨٢ شاب وفتاة خلال المرحلة الثانية. 

وأشار الى ان المرحلة الاولى تم تنفيذها من خلال  27 ورشةاستفاد منها ٧١٦ شابا وفتاة
 وأوضح مدربو البرنامج بمطروح أنه تمت فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج  أواخر شهر  اكتوبر مع تنفيذ ٣ ورش ، شارك فيه ٨٢ شابا وفتاة  من أبناء مطروح  من مختلف المراحل العمرية  الاعمار   ،وتضمن البرنامج  التعريف بالأمن القومى ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة وحروب الجيل الرابع ، وكذلك  التعريف بالشائعة وانواعها وكيفية إستخدامها وصورها  وطرق واساليب انتشارها وكيفية مواجهتها ، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق  على أرض الواقع من خلال فرق عمل.

   الجدير بالذكر ان البرنامج القومى لمواجهة الشائعات يهدف الى تعريف الأمن القومى ومجالاته وأبعاده والتحديات والمخاطر المحيطة، وكذلك التعريف بالشائعة وكيفية إستخدامها وصورها وكيفية انتشارها ومواجهتها، مع تأهيل المتدربين على كيفية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع من خلال تقسيمهم إلى فرق عمل داخل الورش التدريبية.

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