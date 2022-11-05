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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل شراء سجادة اليوجا .. ضع هذه الأشياء في الاعتبار

تعرف على هذه النصائح
تعرف على هذه النصائح المفيدة قبل شراء سجادة اليوغا

أصبحت اليوجا شعارًا للياقة البدنية لكثير من الأشخاص، سواء كنت تفعل ذلك في المنزل أو في مكان عام ، فأنت بحاجة إلى سجادة يوجا لهذا الغرض في كثير من الأحيان لا يبحث الأشخاص بشكل صحيح عن هذا ويشترون سجاد يوجا خاطئة 

فيما يلي بعض النصائح لشراء سجاد اليوجا بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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اعرف لماذا من الضروري الحصول على سجادة يوجا


يوجا تمنحك حصائر اليوغا مساحة شخصية لليوغا. إذا كنت تمارس اليوجا في حديقة عامة ، فإن وضع سجادتك في منطقة واحدة لا يزعجك حتى تلك المنطقة. إنه مصنوع من مادة تمنعك من الانزلاق بسبب العرق وتمنع الإصابة أثناء اليوغا أساسا.


قبل شراء سجادة اليوجا ضع هذه الأشياء في الاعتبار


سمك السجادة


إذا كنت تستخدم سجادة يوجا رفيعة ، فقد تعاني عظامك بسبب الأرضية الصلبة. خذ سجادة يوجا سميكة قليلاً. ومع ذلك ، يجب ألا يتجاوز سمكها 1.5 بوصة.

إذا تم الاحتفاظ بالبيئة الصديقة


للبيئة في كل شيء صغير ، فهذا أفضل. السجاد المطاطى في البداية لها رائحة مطاطية لبضعة أسابيع. لن تمنعك الحصائر القطنية من الانزلاق. يمكنك جوجل من خيارات صديق صديق للبيئة.

 
جرب قبل الشراء 


الشراء ، إذا كان هناك خيار للتجربة قبل الشراء ، فيجب شراء كل شيء بعد تجربته قبل الذهاب إلى السوق ، خذ اقتراحات من أصدقائك. ألقِ نظرة على حصائرهم عن طريق القيام ببعض المواقف عليها. شرائه فقط إذا كنت مرتاحًا له.

الراحة في السفر


إذا كنت تسافر كثيرًا ، فمن الأفضل شراء سجادة يسهل حملها. خذ معك حقيبة حمل حتى لا توجد مشكلة في حملها.

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