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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، فولفجانج بوشنر، أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز سيشارك في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP -27) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

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وأضاف وسوف أن المستشار الألماني سوف يترأس مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، طاولة مستديرة حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر".. ولفت بقوله كما سيستغل الفرصة لإجراء محادثات ثنائية بين الزعيمين.


وتابع بوشنر أن مؤتمر المناخ العالمي سيعقد لهذا العام في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهذه المرة في مدينة شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية. في ما يسمى (27- COP) (مؤتمر الأطراف)، يجتمع 198 طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) للمرة السابعة والعشرين.


وسيناقش المشاركون في المؤتمر قضايا حماية المناخ العالمية الملحة على خلفية أزمة الطاقة العالمية.. أهم الموضوعات هي الإدارة الإضافية للطموح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز التمويل الدولي للمناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ والتكاليف الناتجة، والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ.

الحكومة الفيدرالية فى ألمانيا


وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تهدف إلى العمل دوليًا على برنامج عمل طموح لمزيد من خفض الانبعاثات من قبل الولايات. والهدف الآخر هو إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتقديم مساعدات كبيرة للدول المتضررة بشكل خاص من عواقب تغير المناخ. وينبغي أيضًا توضيح الأسئلة المتعلقة بمواءمة التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهداف باريس المناخية.

الألماني المستشار الألماني السيسي الهيدروجين الاخضر مدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية

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