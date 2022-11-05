عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علشان تكوني جذابة دائما.. نصائح ذهبية للحفاظ على جمالك بعد الزواج

علشان تكوني جذابة
علشان تكوني جذابة دائما ..نصائح ذهبية للحفاظ علي جمالك بعد ا

الكثير من السيدات بعد الزواج تزداد عليهن المسؤوليات وتتفاقم عليهن الأعباء  مثل تربيه الأولاد وأمور المنزل إضافة إلى عملها، وسط كل هذه المهام الصعبة هناك بعض السيدات لا يستطعن الحفاظ على جمالهم، ويتركن انفسهن دون اهتمام ، فتكون النتيجة غير مرضية سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لزوجها ،لذلك نقدم لكي بعض النصائح الذهبية لتحافظي علي جمالك وجاذبيتك بعد الزواج .

txt

للاستمتاع والاسترخاء.. أفكار غير تقليدية للاستفادة من البلكونة

txt

تفسير احمر الشفاه في المنام| ماذا يحدث لك؟

txt

في عيد الحب.. هذه الهدايا تناسب مواليد برج العقرب

txt

تفسير السلسلة الذهب في المنام يكشف عن مفاجأة غير متوقعة| تعرف عليها

⁃ الحفاظ على معدل زيادة وانخفاض الوزن من وقت لآخر  من أجل الحفاظ على رشاقتك والانتظام  فى تناول الوجبات الغذائية الصحية .

⁃ تمتلك المرأة المزيد من أوقات الفراغ قبل الزواج مما يتيح لها إمكانية أكبر، في الاهتمام والعناية ببشرتها، لكن بعد الزواج لا يتوفر أمامها فترة كافية للعناية ببشرتها،  لكن لا مانع من أن تقوم بدهان الأقنعة قبل القيام بتأدية مهامها المنزلية.

⁃ اختاري بعناية بما يتناسب مع قوامك، وحاولي أن ترتدي ملابسك بما يتناسب معك على مدار اليوم، فهناك ملابس تناسب فترة النهار، وأخرى لتأدية متطلبات منزلك، واحرصي دائما على أن تكون  إطلالتك جميلة وجذابة  .

⁃ أزيلي المكياج قبل النوم بالمزيل المخصص لذلك وليس بالماء والصابون، لأن ترك المكياج على بشرتك أثناء النوم يؤذيها بشدة ويحرمها من التنفس ويعجل بظهور التجاعيد وقد يتطور الأمر لظهور البثور والحبوب.

⁃ ربما تتعرض أظافرك للتكسر بسبب الأعمال المنزلية وسيكون دهانها بزيت الزيتون يوميًا قبل الخلود إلى النوم علاجًا فعالًا لذلك.

⁃ ممارسة  بعض التمارين التى تساعد على الاسترخاء مثل تمارين اليوجا لكي تتخلصي من القلق والتوتر ولكي تحصلي على قدر كبير من الهدوء النفسي.

⁃ لا تهملى العناية بجسمك من خلال المقشرات الطبيعية للبشرة والترطيب، لأن ذلك يتسبب في اسمرار بعض المناطق بمرور الوقت كالركبتين والكوعين والمناطق الحساسة.

⁃ عمل الماسكات المرطبة للشعر دائمًا وعمل حمام الكريم وحمام الزيت على الأقل مرة أسبوعيا، كما ينصح بتجنب استخدام أدوات التجفيف من مكواة وسيشوار وأيضًا الصبغات.

⁃ احرصي على شرب المياه بكمية كافية واتباع نمط غذاء صحي يرتكز على الخضار والفواكه بشكل أساسي، وتجنبي السهر لوقت متأخر ليلاً حتى لا تتشكل الهالات السوداء تحت عينيك.

⁃ احرصي باستمرار على تنعيم قدميك من خلال وضعها في ماء وملح خشن، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم قومي بإزالة الجلد الميت برفق بواسطة الحجر الخفاف والسنفرة، بعد ذلك قومي بغسلهم جيدا، ومن ثم نقوم بترطيبها بالكريم.

⁃ أهتمي بملابسك في المنزل ، و رائحتك لا تكون رائحه الطهي .. استخدمي شاور جيل و لوشن مرطب بعد الاستحمام لجسمك .

الزواج تربية الأولاد انخفاض الوزن المكياج الصابون تمارين اليوجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

موضوعات متعلقة

للاستمتاع والاسترخاء.. أفكار غير تقليدية للاستفادة من البلكونة

تفسير احمر الشفاه في المنام| ماذا يحدث لك؟

في عيد الحب.. هذه الهدايا تناسب مواليد برج العقرب

تفسير السلسلة الذهب في المنام يكشف عن مفاجأة غير متوقعة| تعرف عليها

تعرفي عليها.. خطوات غير متوقعة لتنظيف المناشف

أبرزهم تامر حسني وزوجته.. شاهد| صور النجوم خلال افتتاح أحدى المشروعات

دراسة تكشف عن طريقة تحميك من الأمراض

أطعمة صحية أفضل لمرضى السكر .. احرص على تناولها باستمرار

ترشيحاتنا

الفتوى والتشريع تؤيد تحمل الأزهر نفقات أستاذ جامعي سافر لنشر الثقافة الإسلامية

فيديو قديم.. مصدر أمني ينفي شائعة إخوانية عن التعدي على شركة صرافة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

من السجن للحرب.. ما قصة تعديل قانون روسيا لإرسال السجناء إلى أوكرانيا ؟

سوق المستعمل| هيونداي إكسيل بـ 55 ألف جنيه.. صور

بسبب حريق أدي لوفاة 6 أشخاص.. إحالة مسئولين بمؤسسة لرعاية الأحداث للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

سر أناقتها.. هذه الألوان لا تتخلى عنها ياسمين عز| شاهد

احذر بعد رؤية الأسنان في المنام.. ماذا يحدث لك؟

بعد اعتناق الإسلام| مارلين الحيمر.. سر خضوعها لعمليات تجميل وعلاقتها بنجم الزمالك

فيديو

يتعاون للمرة الثانية مع سارة وفيق.. تامر حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

أحمد السقا: مسلسلي محاط بسرية تامة وليس لي علاقة بـ"كتيبة 101"

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ