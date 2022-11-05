عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أرخص فيرنا أوتوماتيك بـ 135 ألف جنيه موديل 2010

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2010

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات، التي تناسب المواطنين واحتياجاتهم، وتساعدهم في السفر والتنقل بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010.

ونالت هذه السيارة شعبية كبيرة لدي المصريين لما تتميز به من رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

 هيونداي فيرنا موديل 2010

سفرك بالتكييف ببلاش.. سعر هيونداي فيرنا موديل 2018

بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

مواصفات سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الرمادي، وتحتوي السيارة علي فرش مقاعد من الجلد، وكراسي سكودا مريحة، وعفشه جديدة،  وحساسات للركن الخلفي ، وكاوتش زيرو للعجل الأمامي.

 هيونداي فيرنا موديل 2010

تقدم مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بالعديد من التجهيزات والمميزات منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، وسماعات بالأبواب الأربعة، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة، وازرعه بالمقود للتحكم بعمل الضوء والإشارات، والمساحات الأمامية، وساعة ديجيتال في التابلو الأمامي، ومساحات إضافية في الأبواب الأمامية للتخزين، ودرج أمامي في التابلو للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية، وكراسي أمامية يمكن التحكم في أوضاعها بشكل يدوي.

 هيونداي فيرنا موديل 2010


تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وفوانيس ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يمكن ضمها والتحكم بها يدويا، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، ومساحات أمامية للزجاج.

 هيونداي فيرنا موديل 2010

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010  بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هيونداي فيرنا فيرنا موديل 2010 سيارة هيونداي سيارة هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا موديل 2010

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

موضوعات متعلقة

اشتري واحدة منها.. 5 سيارات موديل 2022 في السعودية | صور

أول رام 1500 كهربائية موديل 2023 يتم إنتاجها.. فيديو

سكودا تكشف مواصفات سيارتها الرياضية أوكتافيا VRS .. تفاصيل

محجوزة سنتين قدام.. 90 ألف عميل قدموا طلبات شراء سيارات hummer الكهربائية

بورصة السيارات| ثبات أسعار لادا جرانتا موديل 2023

سوق المستعمل.. 5 سيارات لمتوسطي الدخل لا تزيد على 200 ألف جنيه

بورصة السيارات.. ارتفاع 10 آلاف جنيه في أسعار ميتسوبيشي أتراج وميراج 2023

سوق المستعمل .. بيجو 304 بـ 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية جديدة تجاه جارتها الجنوبية

الغرف التجارية: منافذ لتوفير السلع الأساسية في المحافظات بأسعار مخفضة

الحكومة تتعامل مع 20 ألف شكوى في مجال الإسكان خلال شهر 

محافظ قنا يكرم اثنين من العاملين بالقوى العاملة لجهودهم في توفير فرص عمل للشباب

سفارة مصر في الرياض.. تعرف على كيفية استخرج أو تجديد إذن العمل

مرتضى منصور يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

فرح محصلش وكل المدعوين باللون الأبيض.. بوسي تثير الجدل في "كتب الكتاب"

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

فيديو

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ