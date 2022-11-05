سوق المستعمل.. أرخص فيرنا أوتوماتيك بـ 135 ألف جنيه موديل 2010

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات، التي تناسب المواطنين واحتياجاتهم، وتساعدهم في السفر والتنقل بكل سهولة، ومن هذه الأنواع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010.

ونالت هذه السيارة شعبية كبيرة لدي المصريين لما تتميز به من رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

هيونداي فيرنا موديل 2010

مواصفات سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الرمادي، وتحتوي السيارة علي فرش مقاعد من الجلد، وكراسي سكودا مريحة، وعفشه جديدة، وحساسات للركن الخلفي ، وكاوتش زيرو للعجل الأمامي.

هيونداي فيرنا موديل 2010

تقدم مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بالعديد من التجهيزات والمميزات منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، وسماعات بالأبواب الأربعة، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة، وازرعه بالمقود للتحكم بعمل الضوء والإشارات، والمساحات الأمامية، وساعة ديجيتال في التابلو الأمامي، ومساحات إضافية في الأبواب الأمامية للتخزين، ودرج أمامي في التابلو للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية، وكراسي أمامية يمكن التحكم في أوضاعها بشكل يدوي.

هيونداي فيرنا موديل 2010



تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وفوانيس ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يمكن ضمها والتحكم بها يدويا، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، ومساحات أمامية للزجاج.

هيونداي فيرنا موديل 2010

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .