عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

هيونداي كريتا موديل
هيونداي كريتا موديل 2022

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارت الكورية الجنوبية نسختها "كريتا" موديل 2022 عبر باقة من الفئات، وتعد تلك النسخة واحدة من ابرز السيارات الرياضية المطروحة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، حيث شهدت ثبات بالقيمة السعرية على الرغم من بعض الزيادات التي شهدتها عدة طرازات ضمن قائمة سيارات هيونداي المقدمة في مصر.

بورصة السيارات| 17 ألف جنيه ارتفاع بأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023

بورصة السيارات ... ارتفاع جديد لأسعار هيونداي i20 بالسوق المصري

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار هيونداي كريتا موديل 2022 وابرز مواصفاتها.

هيونداي كريتا موديل 2022 

اسعار فئات هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر 

 

يبلغ السعر الرسمي للفئة الاولى من السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 نحو 530 الف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 550 الف جنيه، و 575 الف جنيه لاسعار الفئة الثالثة، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والتي تقدم سعر رسمي يصل إلى 605 الف جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022 

ابرز مواصفات السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 

 

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع امامي، بينما ينتج محركها قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

هيونداي كريتا موديل 2022 

وتضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 جنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة، ومكيف للهواء، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، وحساسات حركة، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، ونظان الثبات الالكتروني، ومتابعة ضعط الاطارات، ودعم السيارة عند تجاوز المرتفعات.

هيونداي كريتا موديل 2022 
هيونداي كريتا هيونداي كريتا موديل 2022 هيونداي كريتا موديل 2022 اسعار هيونداي كريتا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

اشتري بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بالقرب من التجمع الخامس ووقوع إصابات

ترشيحاتنا

استعدادا لتأمين مؤتمر المناخ.. وزير الداخلية يشدد على القيادات ضرورة التواجد الميداني

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 13 نوفمبر

مواعيد مباريات الجمعة 4-11-2022 والقنوات الناقلة

أهم الأخبار.. أحمد العوضي يتخلى عن صاحب واقعة الكشري.. قصف إسرائيلي على غزة.. حكم التجارة أثناء صلاة الجمعة

أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال..وخصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra

بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ