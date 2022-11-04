بورصة السيارات | ثبات أسعار هيونداي كريتا 2022 .. صور

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارت الكورية الجنوبية نسختها "كريتا" موديل 2022 عبر باقة من الفئات، وتعد تلك النسخة واحدة من ابرز السيارات الرياضية المطروحة محليًا، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، حيث شهدت ثبات بالقيمة السعرية على الرغم من بعض الزيادات التي شهدتها عدة طرازات ضمن قائمة سيارات هيونداي المقدمة في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار هيونداي كريتا موديل 2022 وابرز مواصفاتها.

هيونداي كريتا موديل 2022

اسعار فئات هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

يبلغ السعر الرسمي للفئة الاولى من السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 نحو 530 الف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 550 الف جنيه، و 575 الف جنيه لاسعار الفئة الثالثة، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والتي تقدم سعر رسمي يصل إلى 605 الف جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022

ابرز مواصفات السيارة هيونداي كريتا موديل 2022

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع امامي، بينما ينتج محركها قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

هيونداي كريتا موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 جنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة، ومكيف للهواء، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى مرايات كهربائية، وحساسات حركة، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، ونظان الثبات الالكتروني، ومتابعة ضعط الاطارات، ودعم السيارة عند تجاوز المرتفعات.