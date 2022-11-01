بورصة السيارات| 17 ألف جنيه ارتفاع بأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية ارتفاع في بعض أسعار السيارات موديل 2022، وتختلف قيمة الزيادة السعرية لكل سيارة، وذلك حسب الفئة والمويل والتجهيزات التي تمتلكها السيارة، ومن تلك السيارات التي ارتفعت أسعارها هيونداي أكسنت RB موديل 2023، حيث وصلت قيمة الزيادة إلي 17 ألف جنيه .

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تستمد سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 125 حصان، وعزم اقصي للدوران 156 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وسعة الشنطة الخلفية 389 لتر .

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تحتوي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 علي نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية يمكن ضمها كهربائيا، وزجاج ملون خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تمتلك هيونداي أكسنت RB موديل 2023 العديد من المميزات منها، وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة وناقل حركة تم كسوتهم بالجلد، ومقابض داخلية من الكروم، وجنوط 16 بوصة.

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

سعر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولي كانت تقدم بسعر 343 ألف جنيه ، وبعد الزيادة وصلت إلي 360 ألف جنيه .

الفئة الثانية كانت تقدم بسعر 353 ألف جنيه ، وبعد الزيادة وصلت إلي 370 ألف جنيه .

الفئة الثالثة كانت تقدم بسعر 363 ألف جنيه ، وبعد الزيادة وصلت إلي 380 ألف جنيه .

الفئة الرابعة كانت تقدم بسعر 373 ألف جنيه ، وبعد الزيادة وصلت إلي 390 ألف جنيه .

الفئة الخامة كانت تقدم بسعر 383 ألف جنيه ، وبعد الزيادة وصلت إلي 400 ألف جنيه .