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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| ثبات أسعار هيونداي النترا CN7 .. تفاصيل

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7 موديل 2022

ثبتت قيمة الاوفر برايس للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك القيمة بنسبة تتراوح بين 130 الف جنيه وحتى 150 الف جنيه، باختلاف الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي لفئة السيدات ذات المظهر الرياضي.

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هيونداي النترا CN7 موديل 2022

 

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 وفقًا لاخر تحديث

 

الفئة الاولى بسعر 440 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 465 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 490 الف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 515 الف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 535 الف جنيه.

الفئة السباعة بسعر 550 الف جنيه.

الفئة الثامنة بسعر 555 الف جنيه.

الفئة التاسعة بسعر 610 الف جنيه.

الفئة العاشرة بسعر 615 الف جنيه.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

التجهيزات الفنية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية بمنظومة الدفع الامامي للعجلات، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 127.5 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 157 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تضم السيارة حزمة من تجهيزات الحماية والمكابح، مع برامج دعم قائد المركبة وباقة من وسائل الرفاهية والتحكم.

هيونداي النترا CN7 موديل 2022
هيونداي النترا هيونداي النترا CN7 موديل 2022 هيونداي النترا CN7 موديل 2022 الأسعار الرسمية الاوفر برايس

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