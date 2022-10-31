بورصة السيارات | انخفاض أسعار أوفر برايس "هيونداي I20" .. تفاصيل

تراجعت من جديد اسعار الاوفر برايس للسيارة هيونداي I20 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث قدمت تلك القيمة خلال منتصف شهر اكتوبر بين 75 و 80 الف جنيه، لتشهد تراجع وقدرة 5 الاف جنيه بعد أن تراوحت اسعار الاوفر برايس للسيارة خلال الفترة الحالية بين 70 الف وحتى 80 الف جنيه.

هيونداي I20 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي I20 موديل 2022

الفئة الاولى SPIRIT موديل 2022 بقيمة قدرها 445,000 جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC موديل 2022 بقيمة قدرها 475,000 جنيه.

الفئة الثالثة ELITE موديل 2022 بقيمة قدرها 490,000 جنيه.

الفئة الرابعة ULTIMATE موديل 2022 بقيمة قدرها 500,000 جنيه.

هيونداي I20 موديل 2022

القدرات الفنية وتصميم السيارة هيونداي I20 موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي I20 موديل 2022 بتصميم خارجي من فئة الهاتشباك الشبابية، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنوط رياضية 16 بوصة، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائية، واضاءة تعمل بتقنية LED لبعض الفئات، مع شبكة امامية باللون الاسود تحتوي على فتحات هوائية متعددة المقاطع.

هيونداي I20 موديل 2022

ودعمت السيارة هيونداي I20 موديل 2022 بقاعدة عجلات طولها 2580 مم، مع طول كلي يبلغ 4040 مم، مع مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية سعتها 140 لتر مع امكانية زيادتها، بينما تصل نسبة العرض الكلي للسيارة نحو 1775 مم، و 1450 مم للارتفاع.

هيونداي I20 موديل 2022

وتعمل السيارة هيونداي I20 موديل 2022 ميكانيكًا بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات.