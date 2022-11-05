العراق.. حريق ضخم بالمدينة المائية و50 فرقة إطفاء تكافح للسيطرة عليه

اعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع بالمدينة المائية في محافظة النجف⁦.⁩

وذكر بيان للمديرية، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بمشاركة 50 عجلة إطفاء تخصصية".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط والمخالفة لتعليمات السلامة داخل المدينة المائية في محافظة النجف الأشرف بالعراق بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني استنفزت جهد النجف بالكامل وعززت فرقها التخصصية بفرق ساندة من محافظة بابل والديوانية وكربلاء المقدسة لتبلغ خمسون فرقة إطفاء تخصصية لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران وتحجيم خسائرها المادية داخل المدينة المائية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية".

يذكر أن "حادث الحريق تكرر للمرة الخامسة في تلك المدينة وتمت إحالة المشروع الى القضاء لعدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013".