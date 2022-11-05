وداعا للخجل من الابتسامة .. وصفات طبيعية للتخلص من إصفرار الأسنان

الاسنان لها دور كبير في اظهار جمال المظهر والابتسامة، وجاذبية الوجه ، وعندما تكون الاسنان صفراء، قد يتعرض صاحبها لمواقف محرجة، كما يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بعدم الثقة بالنفس، وبالتالي معظم الناس لا يرغبون في الابتسامة أو الضحك بسبب الأسنان الصفراء ، ويبحثون عن حل لهذه المشكلة.

لذلك نقدم وصفات طبيعية للتخلص من اصفرار الاسنان في المنزل بكل سهولة للحصول على أسنان لامعة وناصعة البياض ولكي تعود الابتسامة الجميلة مرة اخري علي الوجوه وفقا لموقع هيلث لاين الامريكي …

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يعمل على إزالة البكتريا من الفم مما يساعد على تبييض الاسنان وذلك من خلال وضع ملعقتين من زيت جوز الهند فى الفم لمدة بين10أو 30 دقيقة ثم شطف الاسنان بالماء جيدا.



خل التفاح

خل التفاح مكون جيد لتفتيح اللون الاسنان، فاللون الذي اكتسبته من خلال الأطعمة أو التدخين يمكنك تغييره، عن طريق تغيير اللون الأصفر إلى لون وردي، بعد المضمضة بملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وغسل الأسنان به.

الليمون والملح

تعتبر وصفة الليمون والملح من أشهر الوصفات الشعبية المتدوالة لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار عنها، وتتواجد مكوناتها داخل كل مطبخ، ولن تحتاج منك سوى دقائق قليلة ، قومي بمزج القليل من عصير الليمون الأصفر مع نصف ملعقه ملح واستخدمي فرشاة الأسنان مع المحلول ثم افركي اسنانك بها لدقائق. لا تستخدمي الوصفة اكثر من 3 مرات في الأسبوع بسبب تأثير الحامض القوي على الأسنان.

خلطة زيت السمسم

ملعقة واحدة من زيت السمسم، زيت عباد الشمس وكذلك زيت الزيتون، التي يمكن وضع إحداها على فرشاة الأسنان ثم فركهم بها لمدة تصل إلى 20 دقيقة ثم شطف الفم، وينصح بالغرغرة به ثم شطف الفم بالماء بعد ذلك.

وصفة كربونات الصودا

وهي وضع القليل من بيكربونات الصوديوم على فرشاة أسنان وتنظيف الأسنان بها برفق حتى لا تتجرح، مع الحرص على عدم الاقتراب على الأسنان المسوسة أو الضروس المكسورة والملتهبة حتى لا تزيد من الالتهابات.

وصفه قشر البرتقال

قشر البرتقال غني بالكالسيوم وفيتامين ج اللذان يحاربان الكائنات الدقيقة الموجودة في الفم، كما أن لقشره فعالية جيدة في تبييض الأسنان، ويتم كل ذلك عن طريق فرك الأسنان بقشره كل ليلة.