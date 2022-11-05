سوء تنظيم .. القصة الكاملة لأزمة حفل ويجز ورد الجهة المنظمة

أثارت حفلة المطرب ويجز التي أقيمت أمس في التجمع الخامس حالة من الجدل الواسع بسبب التزاحم الشديد والذى تسبب فى حالة من الفوضى وسوء التنظيم والتى سيطرت عليها سريعا الجهة الأمنية.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة حفل المطرب ويجز.

بداية حفل ويجز

أحيا مغني الراب ويجز، حفله في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم ويجز، عددا من الأغاني الخاصة به والتي تنال اعجاب الجمهور العاشق لأغانيه.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

حالة هرج ومرج فى حفل ويجز

حفل المطرب ويجز.. و تسبب تدافع الجمهور فى حالة من الهرج والمرج والتى سادت الحفل.

بدأ ويجز، الحفل بغناء ما يقرب ساعة ومن ثم قامت بعض الجماهير باقتحام الحفل الأمر الذي جعل ويجز يتوقف عن الغناء.

جمهور السوشيال ميديا وحفل ويجز

وتسببت حالة الهرج والمرج التى سادت حفل ويجز فى جدل واسع اشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات لـ جمهور مغنى الراب ويجز، توضح عدم قدرتهم على دخول الحفل بسبب غلق البوابات بالرغم من امتلاكهم التذاكر.

وقالت إحدى معجبات مغنى الراب ويجز فى فيديو: “ احنا دافعين 2400 جنيه ومش عارفين ندخل الحفل وفى عشرات الجمهور معاهم التذاكر ومش عارفين يدخلوا والحفل بدأ بدرى عن معاده وأغلقت البوابات ، مفيش تنظيم ولا ادارة. شكرا ياويجز ”.

وبسبب التجمع الكبير من الجمهور على البوابات قام الأمن بـ فتحها والسماح لهم بالدخول حتى لمن لا يمتلك تذكرة.

رد الجهة المنظمة لحفل ويجز

أصدرت الجهة المنظمة لحفل المطرب ويجز بيانا توضيحيا يكشف السبب وراء الأزمة التى جرت بسبب حشد الجماهيرى فى حفله الذى أقيم يوم الجمعة الماضى فى التجمع الخامس.

وقالت الجهة المنظمة فى بيانها: "رغم سوء التنظيم لحفل مطرب الراب ويجز بالتجمع الخامس، وهو ما يرجع للحشود الجماهيرية غير المسبوقة إلا أنه خرج بمواصفات عالمية".

وأضاف البيان: "الحفل تم الإعداد له بشكل جيد وسبقه بروفة لـ ويجز امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الحفل وقام بتصميم الإضاءة طارق صبري والمسرح تامر فوزي".

ويجز

صعد ويجز على خشبة المسرح وسط عاصفة من هتافات الاستقبال لآلاف الشباب من مختلف الأعمار واشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "على بابا" ،"كيفي كده"، "البخت" ، و"باظت"، "دورك جي"، "أسياد الصوت"، "عفاريت الأسفلت" .. غيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

الحفل تم الإعداد له بشكل جيد وسبقه بروفة لـ ويجز امتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الحفل وقام بتصميم الإضاءة طارق صبري والمسرح تامر فوزي.

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