إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم ..فيديو

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن سر خلافها مع الإعلامية هالة سرحان، والفنانة آثار الحكيم وذلك خلال استضافتها فى ندوة موقع "صدى البلد".

وقالت إيناس الدغيدي، “خلافي مع الإعلامية هالة سرحان انتهى منذ فترة طويلة، ولم يكن هناك خلاف شخصي، حيث كانت هناك بعض الأقاويل التى وصلت لنا عبر شخصيات أخرى وهو الأمر الذى تسبب فى خلافنا وبرغم من ذلك كنا نتقابل صدفة لأننا كنا نسكن فى عمارة واحدة”.

وأضافت “لم نجرِ أى أحاديث، ولكن بعد فترة تم إزالة هذا الخلاف، وحاليا بتعامل معا وليس هناك أى خلافات شخصية”.

وأوضحت إيناس الدغيدي، أما بالنسبة للفنانة آثار الحكيم فإن خلافى معها بسبب أفكارها، وليس هناك خلاف شخصي لأننا داخل الوسط الفنى نعرف حقيقتها، وهى تدعى بعض الأشياء وترددها مثل “حرام وحلال وخافي ربنا”.

وأشارت إيناس الدغيدى إلى أن ليس من حقها أن تحكم على أى شخص من خلال الدين لان علاقة الشخص بربه هى علاقة خاصة وغير مسموح لاحد أن يتدخل فيها.

وأضافت إيناس الدغيدى : لم أقابل آثار الحكيم سوى مرتين تقريبا، ولذلك ليس هناك أى خلاف شخصي بيننا، ولكن خلافى معها بسبب أفكارها فقط.

إيناس الدغيدي

وحلت المخرجة الجريئة إيناس الدغيدي ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت فى كثير من التفاصيل الخاصة بالسينما وسر عدم تواجدها على الساحة فى الفترة الحالية كمخرجة.

وشهدت ندوة صدى البلد العديد من التصريحات الجريئة للمخرجة إيناس الدغيدي التى نكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت إيناس الدغيدي عن مشروعها السينمائى الذى يدور عن زنا المحارم لكنه لم يظهر حتى الآن ومسلسلها الذى تسعى لتنفيذه إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة.