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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العلاقات الأخوية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني ونظيره الإماراتي

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني ونظيره الإماراتي

 أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ركزت على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، واستعرضت القضايا العربية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في أبو ظبي الاستمرار في العمل المؤسساتي الممنهج لتطوير التعاون في مختلف المجالات وبما يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

واستعرض الصفدي والشيخ آل نهيان التقدم في المشاريع المشتركة وبرامج التعاون التي اعتمدها البلدان الشقيقان.

كما بحث  الوزيران القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية، وأكدا استمرار التعاون والتنسيق إزاءها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، ويعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في حل الأزمات الإقليمية.

 

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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