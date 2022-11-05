مركز النيل للإعلام بالفيوم يستضيف حفل تكريم أعضاء المنصة المحلية لتغير المناخ

استضاف مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ختام فعاليات المنصة المحلية لتغير المناخ في الفيوم وتكريم أعضاء المنصة على ما تم بذله من جهود فى مجال الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ المقرر عقدها خلال هذا الشهر في شرم الشيخ.

حضر الاحتفالية، المحاسبة ليلى طه قاسم مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، وإيهاب محمود رئيس جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم منسق منصة الفيوم المحلية لتغير المناخ، محمد هاشم مدير مركز النيل، الدكتور مراد أحمد مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، حنان حمدى مدير برامج مركز النيل للإعلام، الدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، المهندس محمد مختار مدير عام إدارة التوجيه المائى بمديرية الري، حسين مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والكوارث في الفيوم، المهندس أيمن فتحى مدير التوجيه المائى، دكتور عمرو هيبة مدير وحدة التنمية المستدامة بجهاز شئون البيئة، الإعلامى منتصر نضر من التليفزيون المصرى والإذاعية أمانى شيلابى مدير مكتب إذاعة شمال الصعيد بالفيوم.

وجاءت فعاليات بتوجيه كلمات الشكر لأعضاء المنصة على التعاون والدعم الكامل خلال تنفيذ الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية واستعداد مصر لاستضافة قمة المناخ cop 27.

وفى الختام تم تكريم الحضور بشهادات تكريم وهدية تذكارية باسم المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧ في الفيوم.

يذكر أن منصة الفيوم المحلية جاءت ضمن أعمال المبادرة الشعبية للإستعداد لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 والتى أطلقها المجتمع العربى للشباب والتنمية برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة استعدادا لمؤتمر قمة المناخ والذى تستضيفه مصر بمشاركة 157 دولة.