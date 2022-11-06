ضد المطبات .. أرخص 5 سيارات SUV في مصر |صور

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات الـ SUV، والتي تنضم للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يقدم كل صانع العديد من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الداخلية والخارجية ايضا، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أرخص 5 سيارات SUV في مصر

5 سيارات SUV

1 – شيري تيجو 3 2023

تضم السيارة شيري تيجو 3 2023 فئة واحدة من التجهيزات تشمل محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

وتقدم السيارة شيري تيجو 3 2023 بقيمة سعرية بلغت 410 الف جنيه.

5 سيارات SUV

2 – جيلي كول راي 2022

تعتمد السيارة جيلي كول راي 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، مقترن بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر/100 كم.

تبدأ أسعار السيارة جيلي كول راي 2022 من 470 ألف جنيه حتى 545 ألف جنيه.

5 سيارات SUV

3 – رينو داستر 2022

زودت السيارة رينو داستر 2022 بمحرك 1600 سي سي، ينتج 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بينما تتمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية من نقطة السكون، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تقطع مسافة تصل لـ 100 كم.

تقدم الفئة الأولى من السيارة رينو داستر 2022 بقيمة سعرية بلغت 444 ألف جنيه، و 505 الف جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات SUV

4 – ام جي ZS 2022

تعتمد السيارة ام جي ZS 2022 على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة، مع القدرة على الوصول من سرعة 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة ام جي ZS 2022 من 489.990 جنيه إلى 529.990 جنيه.

5 سيارات SUV

5 – جاك JS4 2022

تقدم السيارة جاك JS4 2022 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي جر امامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة جاك JS4 2022 بقيمة قدرها 497.900 جنيه، و 537.900 جنيه للفئة الثانية.