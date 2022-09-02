باقة 500 ألف .. 5 سيارات SUV موديل 2022 .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، بالاضافة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي حصلت على شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها العائلية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات SUV موديل 2022 في السوق المصري ضمن فئة الـ 500 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

1 – ام جي RX5 موديل 2022

تعتمد السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.8 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم الفئة الاولى من السيارة بقيمة قدرها 540 الف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بقيمة بلغت 570 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

2 – اوبل جراند لاند موديل 2022

تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كم، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، بعزم دوران يبلغ 240 نيوتن/متر، وقوة 163 حصانا، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من 569.990 جنيه حتى 599.990 جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

3 – هيونداي توسان موديل 2022

تحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو، يعمل مع ناقل حركة من 7 سرعات بقدرات اوتوماتيكية، بينما ينتج هذا المحرك قوة قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 201 كم/ساعة، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

وتقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بسعر يبدأ من 595 الف جنيه حتى 755 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

4 – بيجو 2008 موديل 2022

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بناقل حركة سداسي السرعات بتقنية الجر الامامي مع قدرات اوتوماتيكية، مدعوم بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانا، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية، وبعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر.

وتبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022 من 500 الف جنيه حتى 577 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

5 – سوزوكي فيتارا موديل 2022

تتسارع السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر، وقوة قدرها 120 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

ويتراوح سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بين 519.900 جنيه حتى 529.900 جنيه.