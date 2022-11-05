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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حلمي بكر عن أزمة حفل ويجز: أين الآداب العامة؟.. فيديو

حلمي بكر
حلمي بكر

علق الموسيقار حلمي بكر، علي أزمة حلقة المطرب ويجز، قائلا: "طالما مفيش رقابة أو مصنفات أو آداب عاملة فنحن في حالة فوضى غنائية"، مشددا: "لابد من حسم الأمور وإلا سنذهب إلى نفق مظلم، بلا ويجز بلا بيجز".

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سوء تنظيم .. القصة الكاملة لأزمة حفل ويجز ورد الجهة المنظمة

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رغم خروجه بمواصفات عالمية.. الجهة المنظمة: الحشود الجماهيرية تفسد حفل ويجز

وأضاف الموسيقار حملي بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "دائما الغناء جزء من المجتمع، ونحن في حالة صعبة"، لافتا: "نذهب بعيدا وحالنا الغنائي سيء".

 

وأشار الموسيقار حلمي بكر، : "لابد من تأييد الأعمال الغنائية الجيدة وإذاعتها"، موضحا: "جزء كبير من الغناء المصري أصبح سيئا، كل شخص يقول ألفاظ يصبح ناجحا، والذين نجحوا وصلوا للنجاح بالألفاظ النابية"، متسائلا: "أين الآداب العامة والمصنفات من كل هذا، الأصوات أصبح أسوأ مما يجب".
 

تفاصيل صادمة عن أزمة حفل ويجز

ومن جانبه كشفت فاطيما محمد، أحد الحاضرين حفل ويجز بمركز المنارة، تفاصيل أزمة الحفل، قائله: "التنظيم كان سيئ جدا".


وأضافت فاطيما محمد، أحد الحاضرين حفل ويجز بمركز المنارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم غلق الأبواب مبكرا، وحدثت خناقات كبيرة، وكان هناك أشخاص يبيعون تذاكر خارج سور مكان الحفل".

 

وأشارت: "لم يكن هناك تفتيش، وويجز غادر الحفل في نصفه وقدم 10 أغاني فقط بالرغم من أنهم قالوا أنه سيطول في الحفل ولم يحيى الجمهور، ولم يغني سوى ساعة واحدة".

وأوضحت: "ويجز غنى 10 أغاني ومشي فجأة من غير ما يسلم على الجمهور"، لافته: "حصل خناقات كثيرة وضرب، والناس كانت مستنية الحفلة تكمل وفضلوا قاعدين بالرغم من أنهم قفلوا النور".

ولفتت: "أعلنوا أن سعر التذكرة 350 جنيه، لكن إحنا دفعنا 380 جنيه، ورفعوا السعر بدون ما يعرفونا،  والحضور كان كبير جدا"، مضيفه: "فيه ناس دخلت الحفل بدون تذكرة".
 

حلمي بكر ويجز حفل ويجز الموسيقار حلمي بكر الآداب العامة

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