وزير الصحة: تأمين طبي لـ40 ألف زائر و130 رئيس دولة وحكومة بمؤتمر المناخ

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مؤتمر ضخم مثل مؤتمر تغير المناخ COP 27 يحتاج إلى تأمين طبي على أعلي مستوي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع خطة منذ ٦ أشهر لتأمين طبي يسع ٤٠ الف زائر وأكثر من ١٣٠ رئيس دولة وحكومة وملك.

واضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن تم توفير أجهزة قياس الحرارة داخل جميع المطارات وتوفير عيادات كاملة داخل المطارات من أجل عمل كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن مستشفي شرم الشيخ الدولي تحولت إلي مستشفي خضراء بعرف مؤتمر البيئة بشهادات دولية وتم رفع كفاءة المستشفي بالكامل.