بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلى يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، ان النادى الاهلى يسعى لضم محمود حمادة لاعب فاركو في يناير القادم .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي يسعي لضم محمود حمادة لاعب فاركو في يناير القادم بعد الضوء الاخضر من كولر".

ويذكر أن كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق عن أبرز مطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بـ الأهلي خلال الفترة القادمة .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"#كولر سيطلب من إدارة ‎#الأهلي ان يستغني عن خمس لاعبين والأهلي مطلق الحرية يعيرهم او يبيعهم بيع نهائي مشروط" .

وأضاف :" ليس من الضرورة أن لجنة التخطيط توافق على خروج الـ٥ لاعبين من قائمة الأهلي المؤشرات تؤكد خروج ثلاثة فقط والاحتفاظ بلاعبين أهمهم زياد طارق".