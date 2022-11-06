طلبات كولر لصفقات الشتاء بالنادي الأهلي .. وترقب عودة كهربا

كشف الاعلامي ابراهيم فايق عن طلبات المدير الفني للنادي الاهلي كولر في التعاقدات الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأضاف ابراهيم فايق في تصريحات تلفيزيونية : كولر طلب التعاقد مع مهاجم اجنبي وجناح ايسر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة دون الحاجه لأي لاعب اخر في أي مركز .

وأكمل : الجماهير تطالب بلاعب اخر في خط النصف ولكن المدير الفني كولر يري ان المركز به عدد لابأس به من اللاعبين الاساسيين بجانب امكانية توظيف عدد اخر في هذا المركز مثل اكرم توفيق او كوكا مع عودة عمار حمدي

وأوضح "كولر منتظر عودة كهربا ويتابع الازمة بشكل أقرب لحاجته للاعب معتبرا اياه صفقة جديدة بالنادي الاهلي ودائم بسؤال الادارة عن عودته وحل ازمته .

وأختتم فايق تصريحاته قائلا : احياء كريم فؤاد وظهوره بشكل قوي خلال الفترة المقبلة اسعد الجماهير بجانب اقتراب عودة محمد محمود أري انه اكثر لاعب عاني من سوء التوفيق طوال الفترة الماضية .